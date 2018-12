Bosančić: Pavić nije imao kvorum na sjednici Glavnog odbora DNS-a

BANjALUKA - Boran Bosančić, donedavni sekretar banjalučkog Gradskog odbora DNS-a i potpredsjednik Inicijativnog odbora za osnivanje nove partije na čijem će se čelu nalaziti Nedeljko Čubrilović, kaže da predsjednik DNS-a Marko Pavić nije imao kvorum za održavanje sjednice Glavnog odbora strane u Prijedoru.

Bosančić je demantovao izjavu Pavića da Glavni odbor DNS-a broji 148 članova, a da je danas na sjednicu tog tijela u Prijedoru došlo njih 136.

"U Glavnom odboru DNS-a se nalaze 203 člana, a ne 148 kako tvrdi Pavić. Ako uzmemo u obzir broj kojim Pavić barata, kao i to da sjednici nije prisustvovalo 67 članova Glavnog odbora, dolazimo do zaključka da Pavić nije imao ni kvorum za održavanje te sjednice, jer je sjednici prisustvovalo desetak ljudi, koji nisu članovi Glavnog odbora", rekao je Bosančić.



On je istakao da Pavić na sjednicu Glavnog odbora DNS-a nije pozvao većinu članova tog stranačkog tijela iz Banjaluke, Zvornika, Bijeljine, Foče, ali i mnogih drugih opština.



"Simpomatično je da je, prvi put od kada se održavanju sjednice Glavnog odbara DNS-a, na ulazu u zgradu prijedorskog pozorišta bilo angažovano privatno obezbjeđenje, koje je očigledno imalo zadataka da spriječi ulazak članova Glavnog odbora stranke, koji su nepodobni za Pavića", rekao je Bosančić.