Bosančić: Srpska ne pristaje na ucjene Komšića i Džaferovića

BANJALUKA - Generalni sekretar Demosa Boran Bosančić izjavio je danas da Republika Srpska na osnovu Ustava BiH i Dejtonskog sporazuma ima svoja ovlaštenja i određeni stepen samostalnosti i ne može da pristaje ni na kakve vrste ucjena koje dolaze od bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića i Željka Komšića, te drugih političkih subjekata.

"Formiranje vlasti na osnovu pariteta je stvar izborne volje. Zna se ko je pobjednik izbora u Srpskoj i ne treba prihvatiti ništa mimo toga jer bi time bila ugrožena i Republika Srpska", rekao je Bosančić Srni.

Prema njegovim riječima, bošnjački političari guraju BiH u ustavnu i političku krizu.

"Potpuno je normalno i logično da bude ispoštovana volja građana i da izborni pobjednici formiraju vlast, a da se nakon toga razgovara o svim otvorenim pitanjima, uključujući Godišnji nacionalni plan za pristupanje NATO-u", kaže Bosančić.

On je istakao da, ukoliko ne dođe do formiranja vlasti na nivou BiH do 5. septembra kao što je predviđeno sporazumom koji su potpisali lideri SNSD-a, HDZ-a BiH i SDA, srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku ne preostaje ništa drugo nego da to i druga pitanja otvori na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

"Brine i razočarava to što drugi politički subjekti iz Srpske ne shvataju ozbiljnost situacije i žele da kratkoročno profitiraju u tehničkim mandatima, ne shvatajući da ako je ugrožena Republika Srpska i ako je ugrožena politička volja Srpske, na taj način je i njihov mandat beznačajan", kaže Bosančić.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio je nakon jučerašnjeg otkazivanja sjednice Predsjedništva da želi da vjeruje da će do 5. septembra, kada ističe rok za realizaciju sporazuma o formiranju vlasti u BiH, biti postignut dogovor, ali da se plaši da je izvjesniji scenario koji je najavio srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.