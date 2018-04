Bosić: Ovdje duvaju predizborni vjetrovi

SARAJEVO - Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić je, nakon što nije mogla biti održana hitna sjednica tog doma zbog nedostatka kvoruma, kazao novinarima da je to očekivana situacija, jer su klubovi stranaka već najavili da neće doći na ovu sjednicu.

"Ali, prema procedurama i prema Poslovniku, sazvao sam sjednicu i na kraju i završio sjedicu tako što sam konstatovao da nema kvoruma. Po mom mišljenju, ovdje duvaju predizborni vjetrovi i ovo što se dešava u Parlamentu BiH je očito zauzimanje pozicija za naredne izbore", smatra Bosić.

On očekuje da će ovakvih inicijativa biti još, te kaže da će on u svojstvu preedsjedavajućeg Doma, svaku ispoštovati ukoliko je u skladu s Poslovnikom, sve do septembra.

Bosić je kazao da u septembru nema namjeru da zakazuje ovakve sjednice.

Na novinarsko pitanje da li je bilo potrebe za zakazivanje ovake sjednice, Bosić je kazao kako misli da su predlagači unaprijed znali kakav će ishod biti i da se ova sjednica neće održati i kada su predavali zahtjev. Ovakav je ishod bio za očekivati.

Hitna sjednica Predstavničkog doma koja je zakazana sa samo jednom tačkom dnevnog reda "Ratnohuškačke izjave člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića u vezi s proizvodnjom naoružanja u fabrikama namjenske industrije na teritoriji Federacije BiH", nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Pozivu na današnju sjednicu, između ostalih, nisu se odazvali poslanici SDA, SBB-a BiH, Demokratske fronte, SDP-a BiH, Nezavisnog bloka, A-SDA, BPS-a...