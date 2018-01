Bošnjaci "drže ključ" za novi Ustav RS

BANJALUKA - Jedini način da Republika Srpska dobije novi ustav je da se postigne dogovor sa Bošnjacima, što je malo vjerovatno, ili da se sazove Ustavotvorna skupština, što je u međunarodnim okolnostima gotovo nemoguće i već osuđeno na neuspjeh, tako da će po svemu sudeći Republika Srpska još dugo čekati najviši pravni akt.

Ovo je stav stručnjaka i analitičara na najavu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je u govoru prilikom proslave Dana Republike rekao da će građani RS na referendumu donijeti novi ustav koji je već dijelom napisan i u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Stručnjaci ističu da postoji i još jedan način donošenja Ustava RS, ali da se radi o pravnoj gimnastici i veliko bi pitanje bilo da li bi akt donesen na takav način bio prihvaćen u BiH, ali i u svijetu. Suština je u tome da prema sadašnjem Ustavu RS, o njegovoj izmjeni ili novom dokumentu ravnopravno odlučuju Narodna skupština RS i Vijeće naroda RS u kojem barem zasad, tačnije u Klubu Bošnjaka, nema volje da se promijeni bilo šta što bi ojačalo poziciju RS.

"Nećemo biti avanturisti pa srljati u neizvjesnost. Tražićemo i čekati jedinstvo svih političkih subjekata i stranaka u RS u vezi s tim pitanjem. Referendum je naše ustavno i zakonsko pravo koje nam niko ne može oduzeti, zagarantovano poveljom UN-a koja daje pravo narodima na samoopredjeljenje, a naš narod ima to pravo", rekao je Dodik.

Osim procedure u Narodnoj skupštini RS, novi ustav može donijeti i Ustavotvorna skupština i takvih primjera je bilo u prošlosti u mnogim državama, ali takav potez Republike Srpske osudili bi pored Bošnjaka i većina međunarodne zajednice, vjerovatno ga proglasivši secesionističkim.

"U tom slučaju trebalo bi raspisati izbore za Ustavnopravnu skupštinu i onda glasati o dokumentu. U okviru Narodne skupštine RS nismo ništa radili po tom pitanju i zaista ne znam... Možda neki tim stručnjaka radi na tome, ali se mi nismo time bavili. Mislim da se radi o političkoj poruci i da je u ovom trenutku o tome bespredmetno raspravljati", rekao je Perica Bundalo, poslanik PDP-a i član Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine RS.

Kemo Čamdžija, potpredsjednik Vijeća naroda RS, kaže da o novom ustavu ravnopravno moraju odlučivati NS RS i Vijeće naroda, te da je neshvatljivo da se na drugi način to odradi.

"Sve je moguće pa i to da se ne poštuje ni vlastiti Ustav i da se na neki drugi način to završi. Možemo naslutiti u kojem smjeru bi išle te promjene Ustava i ne mislim da bi one bile pozitivne. Mi jesmo za promjenu Ustava, ali recimo u smjeru da kao i Dom naroda u FBiH razmatramo sve zakone i sve propise ravnopravno i to bi bio jedan od naših glavnih zahtjeva", rekao je Čamdžija.

Ono o čemu se svi slažu jeste da je Republici Srpskoj neophodan novi ustav jer je postojeći sa 140 članova i više od 120 amandmana usvajanih kroz 17 ustavnih promjena zastario i ne odražava stanje na terenu. Po Ustavu RS, Sarajevo je još glavni grad, a i jedina smo zemlja u Evropi koja još ima smrtnu kaznu.

"Trebaju ustavne promjene jer oružani sukob je završen i u posljednjih dvadesetak godina su se razvijali društveni odnosi, ali zbog odluke o konstitutivnosti naroda to je nemoguće učiniti bez saglasnosti Bošnjaka i Hrvata. To je vrlo ozbiljno pitanje i trebalo bi barem zbog budućih generacija koje će ovdje živjeti to uraditi na kvalitetan način", rekao je Krstan Simić, pravni stručnjak i bivši sudija Ustavnog suda BiH.