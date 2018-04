Bošnjačke stranke kriju adute za izbore

SARAJEVO - Bošnjačke političke stranke u FBiH još nisu zvanično predstavile svoje kandidate za najznačajnije funkcije u vlasti BiH, koji će se boriti za glasove građana na predstojećim opštim izborima koji bi trebalo da budu održani u oktobru ove godine.

Podsjećamo, u FBiH građani biraju bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH, te poslanike u parlamentima BiH i FBiH, dok predsjednika FBiH i njegove zamjenike biraju federalni poslanici nakon što se konstituše parlament. Glasači u FBiH još biraju i kantonalne skupštine. Takođe, u Republici Srpskoj se manje-više sve već zna. Tako će boje vladajuće koalicije (SNSD - DNS - SP) za člana Predsjedništva BiH iz RS braniti Milorad Dodik, lider SNSD-a, a kandidat Saveza za promjene je Mladen Ivanić, aktuelni član Predsjedništva BiH i počasni predsjednik PDP-a. U trku za predsjednika RS ispred Saveza za promjene ide Vukota Govedarica, prvi čovjek SDS-a, dok će mu protivkandidat iz vladajućeg tabora, kako sada trenutno stoje stvari, biti Željka Cvijanović, premijerka RS. Osim ove dvije funkcije, građani u RS će birati i poslanike Narodne skupštine RS i parlamenta BiH.

Demokratska fronta je jedna od rijetkih stranaka u FBiH koja je prije više od dva mjeseca objavila kandidaturu Željka Komšića za poziciju člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, dok ostale još kriju svoje adute za člana Predsjedništva.

Mjesecima se pričalo o tome kako bi kandidat SDA za poziciju bošnjačkog člana Predsjedništva BiH mogla biti Sebija Izetbegović, supruga Bakira Izetbegovića, lidera SDA i aktuelnog predsjedavajućeg Predsjedništva BiH. Međutim, te priče je prekinuo sam Izetbegović prije nekoliko mjeseci, koji je rekao da se to neće desiti, te kao moguće kandidate naveo potpredsjednike partije - visokorangirane članove stranke Šefika Džaferovića, Denisa Zvizdića i Safeta Softića, koji obnašaju važne funkcije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Dva-tri mjeseca nakon ove Izetbegovićeve izjave u javnosti se ponovo pojavila priča da bi Sebija mogla biti kandidat SDA.

Asim Sarajlić, potpredsjednik SDA i predsjednik Kadrovske komisije, kazao je za "Nezavisne" da stranka još nije pokrenula proceduru unutar partije.

"Procjenjujem da bi na godišnjicu stranke 26. maja, kada pravimo konvenciju stranke, trebalo da imamo imena kandidata. Kraj aprila i početak maja proći će u kandidiranju kroz općinske, regionalne te kantonalne odbore. Predsjedništvo SDA i Glavni odbor će sigurno sredinom maja imati sve to na raspolaganju i pripremiti odluke, i nadam se da će do 26. maja imati imena kandidata za sve pozicije", rekao je Sarajlić. On nije sasvim isključio mogućnost da kandidat bude Sebija Izetbegović.

Navodeći da je Bakir Izetbegović i sam pominjao tri-četiri imena (Zvizdić, Softić, Džaferović i Adil Osmanović), Sarajlić je rekao da ne vidi da je realna opcija Sebija Izetbegović, ali da, naravno, priželjkuje da je što više žena u politici. Dodao je da je predsjednik SDA "izbacio" imena i da vjeruje da će to biti uži krug imena o kojima će se izjašnjavati. Na pitanje da li se neko od članova SDA izjašnjavao o Sebiji Izetbegović, Sarajlić je rekao da još nije pokrenuta procedura i da će ona biti pokrenuta tek sredinom ili krajem aprila.

Damir Mašić, član Predsjedništva SDP-a, kazao je da je ova stranka imala sjednicu Glavnog odbora, ali da još nisu zvanično odredili kandidata za člana Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda.

"Sve organizacije su iznijele svoje prijedloge i ono što u ovom trenutku mogu reći je da nepodijeljenu podršku ima Denis Bećirović u kandidaturi za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH. U narednom periodu očekujemo konačno očitanje samog Bećirovića", rekao je Mašić. Dodao je da će SDP uskoro ponuditi kandidatske liste za sve nivoe vlasti, te da će sve manje-više biti poznato krajem mjeseca.

Ni SBB još nije ponudio kandidate za predstojeće izbore, a neizvjesno je da li će se ovaj put za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH kandidovati Fahrudin Radončić, koji je već dva puta gubio u ovoj utrci sa kandidatom SDA.