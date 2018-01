Bošnjački zvaničnici: Neprihvatljivo jednostrano obilježavanje 9. januara

Molimo vas da vaša iskustva i zapažanja prilikom korištenja aplikacije za komentarisanje podijelite sa nama.

Jos nesto. nadam se da ce mi moderator to dozvoliti jer poruka ce biti jasna. ovaj salkic i cijela njegova bratija iz sda stranke su stvarno ubjedjeni da su bosnjaci odnosno njihovo biracko tijelo toliko glupi da nista ne kapiraju. Bosnjaci su toliko osiromasili da ih ova sda stranka ucjenjuje na svakom koraku, jer da su iole inteligentni ovi tkz. bosnjacki zastitnici onda bi shvatili da je nemoguce osporiti srpskom narodu da slavi svoj praznik. Sto se vise stisnje srpski narod to je otpor veci. zaboravlja se da su srbi slobodarski narod i inadzije. oni ne trpe diktat, ucjene stranu vlast i sl. Bosnjaci su navikli na tutorstvo sa strane sto pokazuje o nezrelosti naroda. Zamislite na drugoj strani bisnjaci slave neke datume iz proslosti koji su doveli do rata. Zato treba dopustiti svakog da slavi sta hoce jer za te i slicne datume su ljudi ginuli. Treba se koncentrisati na druge stvari jer produbljivanje tenzije vode raspadu drzave pa zbog toga upravo salkic i njegova bratija snose odgovornost a to im bosnjaci nece ovog puta oprostiti, jer narod je ite kako pametan i inteligentan i nece nasjesti na fore nekih tamo izetbegovica, zvizdica i druge familije oko centra moci. Taj salkic za razliku od bosnjaka koje navodno stiti ima veoma dobru platu i sve druge privilegije i samo se ponekad probudi kako bi poljuljanu vlast nekako ponovo ustabilio. Srbi i Bosnjaci su jedan narod i treba da to jednom svi shvate i da se uvazavaju onako kako je to bilo stoljecimma a ne da pokazuju divljacke osobine koje nikada nisu donosile mir i toleranciju u bih. Smirite strasti i pridruzite se slavlju zajedno sa srbima tako cete ostvariti vise nego tamo nekim prijetnjama, smicalicama i sl.