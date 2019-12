"Božović neće biti kandidat za ministra samo ako ne prođe provjere"

​Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je nakon današnjeg sastanka u Sarajevu sa liderom SBB-a Fahrudinom Radončićem da novi Savjet ministara BiH treba biti mjesto uspjeha i dogovora, a ne, kako je rekao, mjesto političkih sukoba.

"Savjet ministara BiH ne treba biti mjesto oko koje se lome političke odluke nego se treba brinuti o investicijama da dolaze u BIH i da to osjete građane. Razgovarali smo oko budućeg rada Ministarstva bezbjednosti. Iznenađen sam oko poznavanja svih elemenata oko bezbjednosnog sistema jer je Radončić radio u tom ministarstvu i sigurni smo da ćemo unaprijediti rad pogotovo oko migracija. Zadovoljan sam što sam vidio da se naša stanovišta poklapaju u velikoj mjeri kada je riječ o sigurnosti", kazao je Tegeltija, prenosi Klix.

Odgovarajući na pitanje novinara kazao je da Mlađana Božovića kao kandidata kojeg je predložio Nenad Nešić iz DNS-a predložio iz razloga što nije htio da izgubi njegovu podršku u Parlamentu, jer on nije htio glasati za prijedlog DNS-a Draška Aćimovića.

"Sve što je bilo do mene je urađeno da DNS izađe sa jednim stavom. Čak sam i ja organizovao sastanak, ali nažalost do posljednjeg trentka smo čekali da dostave jedan prijedlog, ali to nisu mogli. Naš stav je da ne možemo da gubimo podršku od Nešića. Izbor predsjedavajućeg i ministara je jako transparentan. Tu provjeru prolazi i Božović. Samo ako ne prođe provjere on neće moći biti kandidat", kazao je Tegeltija.

On je kazao da je oko toga razgovarao i sa Radončićem, ali i sa liderom DF-a Željkom Komšićem. Tegeltija je rekao da je Komšić izjavio da on neće odlučivati o ministrima iz reda drugih naroda. Dodao je da će o svemu razgovarati i sa SDA.

"Moramo se držati principa da samo onaj ko ne prođe provjere neće biti ministar, a ne da jedni drugima biramo ministre", izjavio je Tegeltija. Dodao je da postoji realna šansa da ukoliko SIPA završi posao 23. decembra bude izabran novi sastav Savjeta ministara BiH.