Bramerc: Nije suđeno narodima, nego počiniocima zločina

LJUBLJANA - Haški tribunal nije politička ustanova i na njemu se nije sudilo narodima nego odgovornima za teške ratne zločine i kršenje Ženevske konvencije, izjavio je glavni haški tužilac Serž Bramerc u razgovoru za ljubljansko "Delo".

"Osuđeni počinoci nisu vojnici koji su se borili za domovinu, svoja sela ili porodice nego zapovjednici koji su ubijali ratne zarobljenike zaštićene Ženevskom konvencijom. Nema ništa herojskog u spaljivanju sela, iseljavanju ljudi iz njihovih domova ili poticanju vojnika na masovno polno nasilje", rekao je Bramerc.

Govoreći o presudi Ratku Mladiću, Bramerc je rekao da to nije presuda narodu već samo Mladiću.

"To je osuda Mladića i samo Mladića, a ne osuda naroda. Vrlo je važno da zajednica iz koje je počinilac razumije da mi to znamo razlikovati", rekao je on, dodajući da treba isticati kako osuđenici u Hagu nisu heroji nego oni koji se lažno prikazuju braniteljima svog naroda, "a zapravo su iskoristili i izdali njegovo povjerenje za svoje vlastite lične i političke interese".

Bramerc je rekao da trenutno nastavlja svoj rad u Hagu kako bi se zaključio prelaz sa Haškog tribunala na tzv. rezidualni mehanizam, dodavši da na taj mehanizam prelaze i preostali postupci u slučajevima Stanišić i Simatović te žalbe Karadžića i Mladića, što je od velike važnosti, ali da će mehanizam pružati i pomoć u suđenjima za ratne zločine pred nacionalnim sudovima.

"Samo u BiH je više od tri hiljade neriješenih slučajeva ratnih zločina. Naš kabinet ima 9 miliona stranica dokumenata o konfliktu u nekadašnjoj Jugoslaviji i sve te informacije su na raspolaganju nacionalnim istražnim kancelarijama", kaže je Bramerc.

Prema njegovim riječima, današnja situacija u pogledu suđenja za ratne zločine kao dio procesa pomirenja nije pozitivna.

Postupci koji se vode u Srbiji, Hrvatskoj i BiH su spori, a kvalitet saradnje među tužilaštvima tih država slabija je nego prije nekoliko godina, među ostalim i zbog izostanka potrebne političke volje.

"U BiH i Srbiji moraju tek da utvrde novu strategiju tužižaštva za istraživanje ratnih zločina. To ćemo pitanje sigurno unijeti u naš izvještaj koji pripremamo za Savjet bezbjednosti UN. Kvalitet i obim saradnje među državama nekadašnje Jugoslavije na tom području se na žalost smanjuje", naglašava Bramerc.

Dodao je da mu razlog za optimizam u pogledu budućnosti tih procesa u regiji daje činjenica da je s podrškom Evropske komisije program obrazovanja u zadnjih devet godina prošlo 120 pravnika "iz regiona".

"To je mlada generacija, oni su izbliza vidjeli kako Hag djeluje i pogled na njih daje mi nešto razloga za optimizam. Kod nas su nakon šest mjeseci spoznali da nismo politička ustanova iako kod nas nije sve idealno", rekao je Bramerc.

Kaže da je potrebno da se od počinilaca zločina ograde političari i ne koriste nacionalističku retoriku, čime "oživljavaju tamne duhove iz 90-ih godina", te da je važno i djelovanje nevladinih udruga.

"Takav je primjer jednog udruženja mladih iz Hrvatske koje se javnim pismom izvinilo pripadnicima Srba za zločine počinjene u Oluji",rekao je Bramerc.

"To je istorijska činjenica koju hrvatska strana rado negira", dodao je.

Bramerc je rekao da je zadovoljan presudama Karadžiću i Mladiću i da se osjeća "privilegovanim" zbog uticaja koje će imati te presude.

"Te dvije presude imaće uticaj i od izuzetnog su značaja. Nadajmo se da je to bio zadnji rat u Evropi. I Mladić i Karadžić bili su arhitekti etničkog čišćenja usred Evrope, zato je važno da im je presuđeno", rekao je Bramerc, dodavši da su mu susreti sa žrtvama ratnih zločina koji su svjedočili i koji su pravi heroji dali mnogo više energije nego što ju je izgubio pri susretu s ratnim zločincima.

"Mnogi ratni zločinci su inače normalni ljudi koji u ratnim okolnostima izmaknu kontroli i rade stvari koje bi inače u normalnim prilikama bile nezamislive", naglasio je Bramerc, govoreći o svojim iskustvima tužioca na specijalnim tribunalima protiv zločina u Ruandi i na području bivše SFRJ.

(Index.hr)