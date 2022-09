Branislav Borenović: Iz tajkunskih novčanika vraćali smo u narodni budžet

Protekle četiri godine u Parlamentu BiH proveo sam baveći se pitanjima koja se tiču života ljudi i dotiču različite oblasti. Iz tajkunskih novčanika sam vraćao novac u narodni budžet.

Podnijeli smo inicijativu za obustavljanje kupovine zgrade za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje za 60 miliona KM više od odobrenih, i to od tajkunskog kuma koji je dio režimske oligarhije. Borimo za ukidanje akciza na gorivo, čime bi pojeftinilo i gorivo, ali i životne namirnice.

Za vrijeme pandemije virusa korona, zastupao sam interese prevoznika i radnika u ugostiteljstvu i turizmu, kao privrednih grana najviše pogođenih zatvaranjima, a u isto vrijeme predlagali smo mjere za zaštitu privrede. Režim je krao na respiratorima, mobilnim bolnicama, maskama, što smo otkrivali i za šta smo podnosili krivične prijave.

Bio sam član istražne komisije koja se bavila stanjem u pravosuđu, koje je jedno od najvećih kočničara napretka. Tokom dvije godine rada otkrili smo brojne anomalije, prikupili veliku količinu podataka i informacija i predložili 15 vrlo konkretnih rješenja za poboljšanje stanja u pravosuđu. Nikada nisam prihvatio niti jednu dodatnu privilegiju na koju imam pravo, a kada su nam sramno povećali plate, taj iznos sam preusmjerio ljudima u potrebi. Političari na našim pozicijama imaju sasvim dobre plate za lijep život, a malo ko radi da i narodu bude bolje i zaista bude narodni predstavnik.

Ovako, ukratko, svoj mandat u PD PS BiH opisuje Branislav Borenović, predsjednik PDP-a i nosilac liste za PD PS BiH za Izbornu jedinicu 1, ističući da se interesi Republike Srpske brane u Sarajevu.

Lider PDP-a kaže da je danas najviši srpski nacionalni interes mir, stabilnost i ekonomski napredak.

"Kada sam 1992. godine, sa 18 godina, obukao uniformu VRS da branim otadžbinu, tada je to bio najviši čin patriotizma. Danas je najveći patriotski čin pobijediti nesposobni i korumpirani režim i obezbijediti odličan život ljudima u najljepšoj zemlji na svijetu, Republici Srpskoj. Republika Srpska se brani pobjedom nad korupcijom, jer je korupcija najveća izdaja. Svaka marka oteta koruptivnim djelovanjem, oteta je od našeg penzionera, doktora, učitelja, novorođenčeta, oteta je od našeg naroda. Vraćanjem otetog novca u budžete imaćemo odlično zdravstvo, školstvo, veće i pravedno podijeljene podsticaje u poljoprivredi, ekonomski se razvijati. Srpska se čuva jačanjem njenih institucija, umjesto građenjem kulta vođe. Izgradićemo sistem efikasnih institucija koje će djelovati tako da služe svakom čovjeku, jer im je to prva i osnovna uloga: služiti narodu. Srpska se brani borbom za političku stabilnost i mirnu budućnost, umjesto svađa, tenzija i izolacije u koju nas režim vodi. Osnovni cilj jeste obezbjeđenje dugoročnog ekonomskog, infrastrukturnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske, jačanje vladavine prava u njoj, političko jačanje i demografska obnova. To će značiti pobjedu Republike Srpske. Živjela Republika Srpska", poručio je Borenović.