Brisel odgađa isplatu: BiH ostaje bez 125 miliona evra

BANJALUKA, BRISEL - Evropska unija će odgoditi isplatu druge tranše finansijske pomoći za BiH od 125 miliona evra jer vlasti u BiH nisu ispunile obaveze koje su prihvatile kada je potpisan ugovor o isplati pomoći zbog virusa korona u visini od 250 miliona evra.

Podsjećanja radi, ugovor je potpisan u decembru 2020. godine, a bilo je očekivano da će druga tranša nakon odobravanja prve tranše u januaru prošle godine biti isplaćena u roku od godinu dana.

BiH je, u stvari, tek u oktobru prošle godine primila prvu tranšu, jer su institucija u BiH tek u julu ratifikovale sporazum s EU.

Radi se o zajmu pod izuzetno povoljnim uslovima, a uslov u ugovoru koji je potpisan je da se druga tranša isplati najranije poslije tri mjeseca nakon isplate prve tranše, jer je smatrano da je to period u kojem je dovoljno vremena da vlasti pokažu da su ozbiljne u vezi s obavezama koje su preuzele pri potpisivanju zajma.

Kako su potvrdili za "Nezavisne novine" u Odjeljenju za komunikacije kancelarije EU u Sarajevu, isplata druge tranše uključuje mjere u oblastima ekonomskog upravljanja i izgradnje institucija, stabilnosti finansijskog sektora, transparentnosti i borbi protiv korupcije, kao i boljeg funkcionisanja tržišta rada.

"Provođenje ovih mjera i politika zahtijevaće blisku saradnju svih nivoa vlasti. EU će u narednim mjesecima izvršiti procjenu usklađenosti sa uslovima makrofinansijske pomoći", naglasili su oni za "Nezavisne novine".

Iz ovog odgovora da se radi o "narednim mjesecima" do isplate druge tranše, očigledno je da novac neće biti isplaćen možda ni do kraja godine, posebno imajući u vidu da je zbog tromosti bh. institucija od odobravanja do isplate prve tranše prošlo pola godine.

U Briselu kažu da je EU odobrila isplatu nakon što su se vlasti BiH u aprilu 2020. godine zvanično obratile za pomoć, s obzirom na to da su mjere protiv suzbijanja širenja virusa korona dovele do značajnih problema za privredu.

Ovaj paket za BiH dodijeljen je samo entitetima i Brčko distriktu, dok za državni nivo nije data saglasnost. RS je od 125 miliona evra dobila 37,5 odsto, FBiH je dobila 61,5 odsto, dok je Brčko dobilo jedan odsto. Razlog za ovakvu odluku je, kako je objašnjeno, da je teret ekonomske krize pao na entitete, te da bi njima trebalo pomoći u privrednom oporavku.

U Savjetu ministara BiH kažu da se druga tranša očekuje nakon ispunjenja definisanih mjera ekonomske politike u BiH, entitetima i Brčkom.

"Mjere se odnose na jačanje institucionalnog okvira za makroekonomsku analizu i planiranje, finansijski sektor, dobro upravljanje i borbu protiv korupcije, kao i podršku ekonomskom oporavku i zapošljavanju", naglasili su oni.

Inače, na konto pomoći za saniranje ekonomskih posljedica usljed virusa korona, BiH je ukupno dobila 345 miliona evra, od čega je 95 miliona u vidu grantova, a ostatak u vidu povoljnog kredita.

U okviru ovih 95 miliona dodijeljeno je 13,7 miliona grantova za vakcine, 7,7 miliona za pomoć zdravstvenom sisemu, a 74 miliona za podršku socijalnim i ekonomskim reformama. EU je za zemlje zapadnog Balkana i susjedstvo EU dodijelila oko tri milijarde evra, mahom povoljnih zajmova, a dijelom i grantova za suzbijanje posljedica virusa korona.