Brisel želi da riješi Izborni zakon

SARAJEVO - Dogovor o izmjenama Izbornog zakona BiH je teško postići i krajnji ishod je neizvjestan, bez obzira na to što međunarodna zajednica uz ekspertsku pomoć OHR-a već mjesecima organizira razgovore političkih aktera u BiH kako bi se postigao kompromis u vezi s tim.

To je jedan od razloga što članovi Predsjedništva BiH Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić putuju u Briselu i što će od 31. januar do 2. februara na poziv predsjednika Evropske komisije Žan-Kloda Junkera i predstavnika Evropske pučke stranke (EPP) razgovarati o Izbornom zakonu, a potom će uslijediti Junkerova posjeta BiH 6. februara. Opšti izbori treba da da budu održani u oktobru.

Šefik Džaferović (SDA), zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, ističe da izmjene zakona moraju biti usklađene s ustavima BiH i FBiH i da prijedlog HDZ BiH neće proći jer se udaljava od odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

"Što se tiče prijedloga SDA, on je prošao komisijsku fazu, u redovnoj je proceduri i očekujem da će proći u prvom čitanju, te bi to mogla biti osnova za dalje razgovore. Ukoliko ne bude dogovora, onda treba da se uključe OHR i međunarodna zajednica, kako bi se ispoštovale odluke Ustavnog suda BiH kada su u pitanju Dom naroda FBiH i Mostar", kazao je Džaferović.

Lazar Prodanović, poslanik SNSD-a, ističe da, ukoliko do maja ne bude postignut dogovor, BiH, a naročito FBiH se može desiti "mostarizacija", ali je uvjeren da do toga neće doći i da pomaka može biti ukoliko postoji politička volja.

Njegov kolega iz SDP-a kaže da je očigledno da postoji tajni dogovor SDA i HDZ-a te da će ove stranke ponuditi rješenje u zadnji čas.

Aleksandra Pandurević, šef Kluba SDS-a, ističe da ne vidi mogućnost da dođe do izmjena u narednih šest mjeseci.

"Ključan dogovor je partija iz FBiH. Mi smo spremni prihvatiti svako rješenje koje nije na štetu RS i srpskog naroda u FBiH", kaže Pandurevićeva.

Senad Šepić, poslanik Nezavisnog bloka, mišljenja je da neće doći do dogovora te tvrdi da SDA i HDZ pokušavaju napraviti "mostarizaciju" cijele BiH, ali da u tome neće uspjeti.

Iz HDZ BiH u petak niko nije bio dostupan za izjavu.

Željka Cvijanović, predsjednica Vlade RS, rekla je da bi, ukoliko bi OHR nametnuo izmjene zakona, to pokazalo krah BiH.

"Ako neko dođe da se upliće ili ne daj bože nameće zakone, posebno suštinske, poput Izbornog zakona, to pokazuje u kakvom se deficitu nalazi BiH", istakla je Cvijanovićeva.

Vehid Šehić, politički analitičar, nije optimista da će se vlasti u BiH dogovoriti. Tvrdi da ni CIK BiH nije nezavistan te da će biti potrebna intervencija visokog predstavnika Valentina Incka i OHR-a.

Slavo Kukić, analitičar, kaže da je mala mogućnost da se domaći potencijali dogovore do maja.

"Što se domaćih političkih elita tiče one idu sistemom ucjena u dijelu izmjena koje njima odgovaraju i na način kako ih one tumače", rekao je on.

Valentin Incko, visoki predstavnik, poručio je u petak da OHR zasad ne razmišlja o nametanju rješenja izmjena Izbornog zakona.