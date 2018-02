Britanski humanitarac: Plaćao sam ženama za seks tokom rata u BiH

LONDON - Slušatelji britanskog radija šokirali su se kada se u emisiji uživo, u kojoj je tema bila skandal koji tokom proteklih dana pogađa dobrotvornu organizaciju Oxfam, javio humanitarni radnik koji je kazao kako je plaćao ženama za seks tokom rata u BiH.

Stivi, kako se slušatelj predstavio, navodno je radio za organizaciju Overseas Development Administration nakon što je napustio vojsku 1993. godine.

"Dobijali smo sedmični džeparac od 300 njemačkih maraka i koristio sam usluge prostitutki, a na kraju dana one su bile u lobijima hotela. Tada sam bio sam, a one su to željele. Otkud vam pravo da kritikujete ljude kao što sam ja? Sudite mi po onome što sam uradio sljedeći dan kada sam dostavio 1.000 tona žita djeci koja su umirala od gladi", rekao je.

U daljem razgovoru je kazao kako su žene iz Srebrenice i Mostara humanitarnim radnicima nudile seks "za 40 cigareta", ali da su im on plaćali u njemačkim markama od čega su mogle prehranjivati porodice nekoliko mjeseci.

Voditelj emisije Džejms O'Brajan ga je pitao zašto jednostavno nije dao novac tim ženama te da li mijenja situaciju to što su one prodavale svoje tijelo samo zato što su proživljavale tragediju, Stivi je odgovorio:

"Ne. Zato što su u nekim mjestima poput Mostara i Srebrenice odrasle žene kucale na prozore vozila i za 40 cigareta mogao si imati seks s njima. Ako je to činilo njihov život podnošljivijim... Molim vas nemojte mi suditi po tome šta sam radio u slobodno vrijeme sa svojim novcem. Sudite mi prema onom što sam radio u humanitarne svrhe".

Stivi je ovo izjavio kako bi odbranio humanitarne radnike Oxfama za koje je nedavno objavljena informacija da su plaćali prostitutke na Haitiju i u Čadu. Među njima je navodno bio i direktor Oxfama za Haiti Roland van Hauvermeiren koji je navodno spavao s prostitutkama u vili koja je za njega iznajmljena nakon razornog zemljotresa 2010. godine. Postoji bojazan da se isto dešavalo i u Čadu gdje je Vam Hauvermeiren radio s još jednim muškarcem. Navodno su seksualno iskorištavali i maloljetnice.

Kompanija je zbog teških optužbi ponudila izvinjenje svim donatorima, osobama koje ih podržavaju i narodu Haitija. Naime, radnici su navodno tražili od žena seks kako bi im dali humanitarnu pomoć ili pomogli, a nekima su i plaćali.

Priče Oxfama i Stivija izazvale su burne reakcije javnosti koji su ih optužili za zlostavljanje ranjivih žena u najtežim trenucima u njihovim životima.

