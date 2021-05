Brnabić: Investicije i donacije Srbije Srpskoj vrijedne skoro milijardu evra

ISTOČNO SARAJEVO - Radovan Višković, premijer Republike Srpske, rekao je nakon sastanka Vlada Republike Srpske i Srbije da su danas verifikovali i pretočili u zaključke planirane projekte.

"Prošle godine zbog poznatih okolnosti nismo održali zajedničku sjednicu. Mi nismo gubili vrijeme tih godinu dana, nego su značajne akrivnosti na nivou predsjednika Vlada i resornih ministarstava tekle u kontiniiutetu. Danas smo to samo verifikovali i pretočili u zaključke", rekao je Višković.

On je rekao da resorna ministarstva Vlade RS i Srbije imaju, možda, kao nikada do sada saradnju. Međutim, da bi iz svega toga izvukli najbolje stvari koje dvije vlade planiraju, kaže, vraćamo se na projekte koje će u narodnom periodu obilježiti saradnju.

"Prethodnih 10 godna nas je dovelo do toga gdje smo danas. To su i značajni infrastrukturni projetki vrijedni preko milijardu i 600 miliona maraka", rekao Višković.

Kazao je da su danas razgovarli o tome da vrlo brzo krenu u realizaciju auto-puta od Sremske Rače do Bijeljene, i tu će Srbija pomoći sa 100 miliona eva.

"Aerodrom Trebinje je takođe investicija vrijedna preko 100 miliona evra. To je značajan infrastrukturni projekat koji će da približi Hercegovinu i Banjaluku, i Beograd, i da Hercegovina ima znatno brži razvoj", rekao je Višković.

On je rekao da očekuju da se i most "Bratoljub" u Bratuncu stavi u funkciju.

"Srbija je izgradila most još prije dvije godine, ali institucijama treba više od dvije godine da izgrade granični prelaz", rekao je Višković.

Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je da kada se saberu sve investicije Srbije vrijedne skoro milijardu evra.

"Ukoliko uzmemo u obzir i HE Foča i Paunci onda je to ukupna investicija od nekih 787 miliona evra u narednih nekoliko godina. Zajedno sa ostalim projektima, prosveti zdravstvu, manjim projektima i zajedno sa donacijama za lokalne projekte, do sa smo od 2014. donirali preko 82 miliona evra. Nastavićemo sa tim donacijama i u toku 2021. Sve skupa je to oko milijardu evra", rekla je Brnabićeva.

Na pitanje novinara o najavljivanju gradnje HE Buk Bijela, te kako reaguje na proteste nevladinih organizacija, Brnabić je rekla da se na ovaj projekat čeka više od tri decenije i da je to odličan projekat i da joj je drago što i u taj projekat Srbija ulazi kao investitor od 51 odsto. Dodala je da je taj projekat važan za elektroenergetsku stabilnost.

"Važno je zato što je to električna energija iz obnovljenih izvora", rekla je Brnabićeva.

Ona je rekla da ćemo morati da isključujemo termoelektrane i misli da su hidroelektrane budućnost.

"Sve ima uticaj na životnu sredinu i mislim da treba voditi računa o tome da taj uticaj bude što manji", kazala je Brnabić dodavši da vjeruje u isplativost ovog projekta i da će on i omogućiti u podizanje svijesti i nada se da će početi i izgradnja druge dvije hidroelektrane u Foči.

Višković je dodao da je Republika Srpska na putu svog razvoja i gradnje.

"RS je neko ko je na putu svog razvoja, na putu gradnje, ne samo institucija i privrednog oporavka poslije ratnih dešavanja, i jaka Srbija je garant da RS može biti neometana na tom svom putu. Mi se ponosimo svakom uspjehu Srbije i njihovi uspjesi na neki način su i naši uspjesi i naša garancija da ćemo lakše prolaziti kroz sve probeleme koje imamo", rekao je Višković.

Višković je na konstataciju novinara da neki tvrde da su vode imovina BiH, a ne Republike Srpske, pitao gdje to piše.

"Da li nam preko odluka Ustavnog suda pokušavate da oduzmete teritoriju? Neće moći", poručio je Višković.

Na pitanje za stav o tome da je Vijeće ministara trebalo dati odobrenje za izgradnju hidroelektrane, Brnabićeva je rekla da Srbija ovdje nastupa kao strani investitor.

"Mi investiramo i naša investicija je zaštićena. Radili smo analizu i izdato je više od 280 koncesija i izdavali su enfiteti i kantoni i ukoliko bi se ispostavilo da je naša investicija nesigurna onda bi to bilo izuzetno loše", rekla je Brnabićeva.

Višković je rekao da izgradnja hidroelektrana nije nadležnost države nego isključivo u nadležnosti komisije za koncesije Republike Srpske i iz te činjenice Vlada Srbije nije imala o čemu da razgovara sa BiH nego sa Republikom Srpskom.

Govoreći o imunizaciji stanovništva protiv virusa korona, Brnabić kaže da nažalost Srbija nije dospjela do toga da kaže da su 100 posto sigurni.

"Vakcinisali smo oko 42 odsto stanovništva i očekujemo da će se to povećati, imamo dovoljno vakcina, dolazi Pfizer i Sinofarm vakcinacija ide dobro", kazala je Brnabić.