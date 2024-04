Brnabić: Odgađanje glasanja u UN neverovatna pobeda

BEOGRAD - Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocijenila je da su Srbija i njen tim, odgađanjem glasanja o rezoluciji o Srebrenici u UN, izvojevali nevjerovatnu pobjedu.

Brnabićeva je poručila da su rezolucija o Srebrenici i brutalne prijetnje koje se upućuju u vezi sa njenim usvajanjem pokazale kakav je trenutno svjetski poredak.

Ona je naglasila da oni koji "guraju" usvajanje rezolucije u Generalnoj skupštini UN vrše ozbiljne prijetnje i pritiske.

"To više nema nikakve veze sa diplomatijom. To više nisu ni pritisci, to su ozbiljne pretnje. `Ne glasaš li - uradićemo to i to. Nema više kredita, investicija, podrške u ovome ili ćemo direktno nešto protiv vas raditi`. To više nije diplomatija, to su brutalne pretnje i to vam na kraju krajeva prikazuje kako trenutno izgleda svetski poredak", rekla je Brnabićeva.

Ona je izrazila uvjerenje da će rezolucija o Srebrenici u maju doći na glasanje u Generalnu skupštinu UN, ocijenivši da je i samo pomjeranje glasanja nevjerovatna pobjeda.

"Da se čujete praktično sa skoro svim državnicima sveta, što je u UN 190 država za pet dana, to je napor koji niko ne može da zamisli. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uspeo je do te mere da ih prodrma da oni više nisu sigurni kako će u stvari proći na tom glasanju. I to je nezamisliva pobeda Srbije. I da oni to odgode", rekla je Brnabić za TV "Prva".

