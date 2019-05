Brzi kandidatski status za BiH naučna fantastika

BANJALUKA - Ukoliko vlasti na svim nivoima u BiH ne budu odlučnije radile na ispunjavanju evropskih uslova, proces dobijanja kandidature za BiH mogao bi trajati mnogo godina, reklo je "Nezavisnim" nekoliko diplomatskih izvora.

Oni ističu da je proteklih sedmica bilo više intervjua i medijskih napisa o tome kako će BiH dobiti kandidatski status do kraja godine, te upozoravaju da je takva prognoza "u domenu naučne fantastike" i da je u pitanju dugogodišnji proces, jer bh. vlasti čine vrlo malo napretka.

Po toj logici, BiH neće doći u priliku da bude ozbiljnije razmatrana za članstvo u EU ni za 10 do 15 godina, a naši izvori tvrde da, iako će u narednih nekoliko sedmica biti objavljeno mišljenje o članstvu, stanje na terenu ukazuje da će BiH još mnogo godina provesti u statusu čekanja na potvrdu kandidature, nakon čega će biti u prilici da započne pregovarački proces.

Iako je najveća prepreka za napredak BiH ka EU sporost ispunjavanja uslova, nemogućnost minimalnog internog konsenzusa i vrlo mali napredak u ispunjavanju mastrihtskih kriterijuma, naši sagovornici kažu da je i samo stanje unutar EU takvo da se nikom neće žuriti da ovaj proces bude ubrzan.

Naime, iako su zemlje članice EU svjesne da bi nestabilnost na zapadnom Balkanu značila nestabilnost u Evropi, naši sagovornici upozoravaju da to ni u kom slučaju neće značiti da će Evropski savjet biti spreman da progleda BiH kroz prste, pogotovo zato što su svi sada, uključujući i Njemačku i Francusku, kao dvije glavne zemlje EU u postbregzitskoj fazi, fokusirani na dijalog između Beograda i Prištine i razrješenje kosovskog Gordijevog čvora.

Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost (ESI) i odličan poznavalac evropskih prilika, kaže da je svakome ko se bavi ovom tematikom jasno da BiH značajno zaostaje.

"Ako pitate ljude koji su zaduženi da prate i odlučuju o putu BiH ka članstvu u EU, onda će vam oni kazati da je BiH danas na tom putu oko deset godina iza Albanije, države koja je najmanje sedam godina iza Crne Gore, kojoj je, opet, jasno rečeno da se ne može nadati da postane punopravna članica EU oko 2025. godine. Svako ko ne dobije vrtoglavicu od sabiranja svih tih godina doći će do zbira od nekih 25 godina", rekao je Ćerimagić.

On kaže da ne vjeruje u to da građane BiH u toj mjeri interesuje kada će BiH dobiti kandidatski status ili otvoriti pregovore ili poglavlja.

"Njih interesuje kada će se konačno u BiH živjeti bolje i približno prosjeku EU. Razlika između BiH i Crne Gore u procesu priključenja je u glavama onih koji odlučuju o evropskom putu BiH, dakle, nekih 15-20 godina", rekao je on.

Ćerimagić, dalje, ističe da je jasno da je sam proces proširenja u dubokoj krizi i da će nova Evropska komisija zajedno sa zemljama regiona morati raditi veoma mnogo kako bi vratila kredibilitet.

Tanja Topić, politička analitičarka iz Banjaluke, kaže da jedino politički lideri u BiH vjeruju da BiH "samo što nije" dobila status kandidata.

"Čini mi se da je to obmana i ako se oni nastave ovako ponašati, čini mi se da naša zemlja taj status neće uskoro dobiti. Znamo da je za nastavak reformskih procesa neophodno formirati vlast u BiH. Kako je to u ovom trenutku misaona imenica, moguće je da i dobijanje statusa kandidata doživi istu sudbinu. Da bi to bilo što skorije, moramo napraviti radikalan mentalni zaokret, što mi se čini nemogućim", ističe ona.