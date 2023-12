Bubić potvrdio: Dodik sutra ide u Sud BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sutra će se odazvati pozivu Suda BiH i sa pravnim timom prisustvovati glavnom pretresu, potvrdio je za RTRS advokat predsjednika Srpske Goran Bubić.

Bubić je rekao da se Sud još nije oglasio o jučerašnjem zahtjevu odbrane da sudski postupak protiv predsjednika Srpske i v.d. direktora Službenog glasnika Miloša Lukića bude premješten u banjalučki Osnovni sud.

Osim advokata Bubića, glavnom pretresu prisustvovaće i članovi šireg tima za odbranu predsjednika Srpske, među kojima su advokati Goran Petronijević i Anto Nobilo.

Petronijević je u izjavi za Tanjug istakao da će nekoliko kolega iz Centra za obnovu međunarodnog prava takođe biti u sudnici i javnosti objasniti regularnost ovog postupka.

"To što oni Dodiku stavljaju na teret je jedna vrsta tolikog licemerja, to je kao tužiti patrijarha što nas je krstio. Tužiti Dodika zbog toga što je potpisao Ukaz o stupanju na snagu zakona ili izvršenju zakona koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske kao predstavnički organ. On je imao obavezu da potpiše akt donesen u Parlamentu", kaže Petronijević.

Da Dodik nije postupio po odluci NSRS, Petronijević kaže da bi to bilo kršenje Ustava i prijetila bi mu zatvorska kazna do 12 godina.

On pojašnjava da "iza svega stoje napadi na Republiku Srpsku i njenu imovinu, a sve je uslijedilo nakon neslaganja sa odlukom da određena svojinska prava Srpske pređu i na Federaciju BiH.

Riječ je o pravu na vlasništvo nad šumama, nad prostorima na kojima se nalaze kasarne".

Sa tim udarom se, podsjeća Petronijević, nisu složili ni NSRS ni Dodik, pa je u Parlamentu Republike Srpske donesen Ukaz da se ta odluka o svojinskim pravima ne objavljuje u Službenom glasniku Srpske.

Nakon što je potpisao Ukaz i njegovog objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske i v.d. direktor Službenog glasnika su okarakterisani kao simbol otpora u otimanju te imovine, i stupanju BiH u NATO.

"Predsjednika Republike Srpske sada treba ukloniti sa političke scene jer iza osude, koju oni namjeravaju da donesu, stoji i zabrana političkog djelovanja. To je borba ne za Milorada Dodika, nego za Republici Srpsku", jasan je Petronijević.

Budući da je, kako ističe, Kristijan Šmit sebe proglasio visokim predstavnikom u BiH, on nema mogućnost da donosi zakone već samo da predlaže, da lobira, da vrši pritisak da se određeni zakon donese, prenosi RTRS.

"Dok Parlamentarna skupština BiH ne donese zakon, taj zakon nije donesen", kaže Petronijević.

Šmit je, ističe, sebe samoproglasio vrhovnim vladarom, objedinio je sve tri vlasti izvršnu, zakonodavnu i sudsku, i donosi zakon, izvršava zakon, presuđuje.

"To je jedno flagrantno kršenje međunarodnog prava i osnovnih pravnih pravila koja postoje u svijetu, i instituta prava", ističe Petronijević.

Na osnovu tih Šmitovih zakona, protiv Dodika kao predsjednika Republike Srpske i v.d direktora Službenog glasnika se, precizira Petronijević, vodi montirani politički postupak, koji nema veze sa krivičnim pravom nego sa politikom poništavanja Republike Srpske i pravljena unitarne države Bosne.

"To je jedna strategija koja dovodi do flagrantnog kršenja međunarodnog prava i izvora prava na kojima je BiH, kao samostalna međunarodno priznata, a to su Dejtonski sporazum i Ustav", naveo je.

Petronijević je podsjetio da Kristijan Šmit nije po proceduri izabran za visokog predstavnika, što su potvrdile dvije stalne članice Savjeta bezbjednosti, Rusija i Kina, koje su izričete da on nije visoki predstavnik BiH.

"Savjet bezbjednosti nije zasjedao na tu temu, nema jedinstven stav i nikada nije donesena rezolucija da se Šmit postavi za visokog predstavnika. On je, prenebregavajući tu činjenicu, došao, predstavio se kao visoki predstavnik, njega u tome podržava jedan dio Zapada, SAD, Velika Britanija i Njemačka, i oni ga predstavljaju kao visokog predstavnika. On iz toga crpi svoja ovlašćenja koja ne bi imao", naveo je Petronijević.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.