Budimir o aferi diplome: Ako bude potrebe, oduzimaćemo dozvolu za rad fakultetima

BANJALUKA - Željko Budimir, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, rekao je da su zatražili od Inspektorata Srpske da postupa nakon policijske akcije sprovedene u dijelu visokoškolskih ustanova, kako bi se izvršila provjera i preduzele zakonske mjere, pa ako je potrebno i oduzimanje dozvola za rad određenim ustanovama.

On je naglasio da su od Agencije za visoko obrazovanje zatraženo da se obustavi proces reakreditacije za određene institucije gdje je taj proces u toku.

Rekao je da neće biti povlaštenih te da očekuju od Inspektorata da se oštro obračuna sa svim negativnim pojavama u visokom obrazovanju.

“Provjera rada tih ustanova je pitanje Inspektorata i očekujem da će to biti u najkraćem roku”, naveo je resorni ministar.

Upitan da li će pokrenuti reviziju diploma ministara u Vladi, odgovorio je zašto bi on to činio, te da svako, ko ima neka saznanja, za to postoje nadležni organi.