Budžet FBiH pod znakom pitanja

SARAJEVO - Iako je za četvrtak zakazana vanredna sjednica Predstavničkog doma FBiH, na kojoj će poslanici razmatrati budžet za 2018. godinu, veliko je pitanje hoće li on biti usvojen do ove sedmice, odnosno do kraja godine.

Iz opozicije kažu da ga definitivno neće podržati, dok je u poziciji jedino jasno da će za budžet glasati SDA, dok poslanici iz reda hrvatskih stranaka kao i SBB još nisu donijeli konačni stav.

Dženan Đonlagić, šef Kluba poslanika DF-a u Predstavničkom domu FBiH, ističe da je budžet potrošački i da je djelo MMF-a, a ne Federacije BiH.

"Nema tu sredstava koja bi bila u funkciji razvoja i zbog toga nećemo dati podršku", kaže Đonlagić.

Nasir Beganović, šef Kluba poslanika SBB-a, ističe da će se o budžetu odrediti tokom rasprave i ovisno o tome da li će biti uvažena 294 amandmana koje je ovaj klub uložio.

"Najvažniji amandman se odnosi na povećanje sredstava za Penzioni fond FBiH. Čekaćemo raspravu i ovisno o tome vidjećemo", kaže Beganović.

Kako "Nezavisne" nezvanično saznaju, sutra u 16 sati trebalo bi da bude održan stranački sastanak s Klubom poslanika SBB-a na kojem bi trebalo da bude donesena definitivna odluka o stavu ove stranke spram budžeta.

Ismet Osmanović, šef Kluba poslanika SDA, kaže da će ova stranka podržati budžet jer smatra da je njegova struktura dobra i da je on i razvojni.

Slavica Josipović, poslanik HNS-a, kaže da je Klub dao podršku Nacrtu budžeta, te da imaju i oni svoj amandman, te će odluku o tome hoće li podržati budžet ili ne donijeti na sjednici Kluba, koja je planirana prije sjednice parlamenta.

Premijer FBiH Fadil Novalić nada se da će budžet biti usvojen, posebno zbog činjenice da je 252 miliona KM planirano za kapitalna ulaganja.

Ukoliko ne bude podrške budžetu, Parlament će morati do polovine januara naredne godine usvojiti prijedlog Vlade o privremenom finansiranju, koje može trajati samo do 31. marta, a ukoliko ne bude privremenog finansiranja, onda nema novca ni plata za budžetske korisnike.