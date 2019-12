Budžet FBiH test za novu koaliciju

SARAJEVO - Usvajanje budžeta FBiH za narednu godinu na ovosedmičnim sjednicama oba doma Parlamenta FBiH biće test da li u ovom entitetu postoji koalicija SDA - SBB - DF, koju su nedavno dogovorili lideri tih stranaka Bakir Izetbegović, Fahrudin Radončić i Željko Komšić.

Podsjećamo, oba doma Parlamenta FBiH trebalo bi ove sedmice da po hitnom postupku razmatraju budžet FBiH za 2020. godinu, koji je krajem novembra utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Vlada FBiH, a koji iznosi skoro pet milijardi. O budžetu će danas i sutra raspravljati Predstavnički dom i u ovom domu ne bi trebalo da bude problema da ovaj dokument prođe hitnu proceduru i bude usvojen, jer postoji komotna većina, posebno sad, kada je SDA u koaliciji sa DF-om i SBB-om, a budžet svakako ima podršku HDZ BiH. Međutim, sporan je Dom naroda FBiH, jer potrebno je 30 ruku delegata da ovaj dokument prođe i bude usvojen. Zasad Vlada ima podršku SDA, HDZ-a, SBB-a i DF-a, to je 29 ruku, s tim što će biti sporan Klub srpskog naroda, koji ima najviše delegata iz SDP BiH, kao i sedam delegata koji se izjašnjavaju kao "ostali" i koji su uglavnom iz te stranke.

"Sama SDA i HDZ nemaju većinu. Nas je 13 iz HDZ-a, 8 iz SDA, to je samo 21. Do 30 za, što je potrebno da prođe proračun, nedostaju ove druge ruke", kaže za "Nezavisne" Zdenka Džambas (HDZ), delegat u Domu naroda FBiH.

Dodala je da više ne bi trebalo biti dileme da li će FBiH do 31. decembra imati budžet, jer sada ima nade nakon 13. decembra, kada su lideri postigli dogovor, te dodala da je već bila jedna sjednica na kojoj je nakon pet sati nije bio usvojen ni dnevni red, jer nije bila komotna većina.

"Vidjećemo šta će 13. donijeti za 19.", kazala je Džambasova.

Elvir Karajbić, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu, ističe za "Nezavisne" da će Klub SDP-a utvrditi amandmane na budžet, te tvrdi da će "uvlačenje" PIO u budžet stvoriti nove probleme, jer postoji niz zakona koji su doneseni, a gdje se utvrđuje procenat od ukupnog budžeta da se izdvaja za određene kategorije. Ističe da su to sve propusti koje je Vlada FBiH napravila i gdje se FBiH na taj način gura u pravnu nesigurnost, odnosno daje mogućnost tužbi što bi, kako ističe Karajbić, moglo dovesti do bankrota FBiH ukoliko se ti zakoni ne izmijene. Dodaje da u Predstavničkom domu koalicija SDA, HDZ, SBB, DF ima apsolutnu većinu i da oni jedino mogu zakočiti donošenje budžeta u ovom domu.

Zvonko Marić, bošnjački delegat u Domu naroda FBiH, smatra da ne treba plašiti ljude time da neće biti penzija, jer savjesni delegati nikada nisu doveli, niti će dovesti u pitanje usvajanje budžeta.

"Čudi me da nam se kao svršen čin ponudi budžet bez mogućnosti da utičemo na njega. U posljednji čas nam to nude, to je loša praksa i to nije dobro. Ako tako nastavimo raditi, onda ćemo mi delegati biti puka glasačka mašina koja će dizati ruke za ono što nam se servira", kazao je Marić za "Nezavisne" i dodao da je neusvajanje ili pokušaj da se "raspakuje" taj budžet spriječilo isplate penzija.

Aner Žuljević, delegat u Domu naroda FBiH iz reda ostalih, rekao je "Nezavisnim" da se penzioneri koriste kao dodatni paravan kako bi se 400 do 500 miliona bacilo u vodu.

"Previše je tu rastrošnosti koja se ogleda u činjenici da je politika potpuno izgubila kompas i generalno kontakt sa realnim životom građana", kazao je Žuljević.

Jasmin Duvnjak (SDA), šef Kluba Bošnjaka u Domu naroda FBiH, koji juče nije odgovarao na pozive "Nezavisnih", ranije je kazao da očekuje da će ovaj dom 19. decembra usvojiti budžet. Upozorio je da ovaj dom, za razliku od Predstavničkog, nema onu klasičnu parlamentarnu većinu.

"Međutim, držim da će ozbiljnost i odgovornost delegata sigurno učiniti svoje i da se niko neće kockati dnevnopolitičkim populizmom ili praviti neke političke akrobacije koje bi mogle ugroziti faktički i funkcionisanje i finansiranje značajnih stvari za život građana u Federaciji BiH", kazao je Duvnjak.