Budžet institucija BiH čeka novu šansu

SARAJEVO - Poslanici Predstavničkog doma BiH koji dolaze iz Republike Srpske kažu da je jasna sudbina u vezi sa usvajanjem budžeta institucija BiH jer i ako ga usvoje ostale kolege, on ide na Dom naroda BiH, a tu se, kako ističu, zna odnos snaga, te će on vjerovatno čekati novu šansu.

Već je izvjesno da poslanici iz Republike Srpske neće učestvovati u odlučivanju, tako da, iako poslanici podrže budžet, on ide u Dom naroda BiH, a tu je situacija već jasna, jer bez glasova delegata iz Republike Srpske nema budžeta, a bez sazivanja sjednice Vijeća ministara i bez glasova ministara koji dolaze iz Srpske nema ni odluke o privremenom finansiranju, a prethodna je istekla početkom septembra.

Ukoliko se ne usvoji budžet, neizvjesno je hoće li više od 20.000 zaposlenih u institucijama BiH u oktobru dobiti plate. Zaposlenici institucija BiH su najavili proteste za ponedjeljak, a kao jedan od razloga naveli su i neusvajanje budžeta. Inače, Predstavnički dom BiH u ponedjeljak zasjeda prvi put nakon sjednice koja je održana u julu.

Snježana Novaković Bursać, šefica Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, kaže da je sjednica zakazana prije deset dana, ali da se okolnosti nisu promijenile, niti će se promijeniti do ponedjeljka.

"Hoće li sjednica biti održana ili ne, nije toliko ni bitno, koliko je suštinski bitna namjera nas iz SNSD-a. Ali, koliko sam informisana od drugih poslanika koji dolaze u Predstavnički dom BiH iz Republike Srpske, ponašaćemo se shodno zaključcima Narodne skupštine RS i potpuno je irelevantno hoćemo li biti u zgradi, oko zgrade, mi ne blokiramo, mi izražavamo svoj politički stav", kazala je Novaković Bursaćeva za "Nezavisne novine".

Ističe da su, što se tiče kapaciteta Republike Srpske, pokazali i dokazali da su sve krize uspjeli iznijeti sopstvenim kapacitetima, i poslijeratnu obnovu, opet imajući na umu kolika je bila disproporcija ulaganja iz donatorskih sredstava i svega drugog na štetu Srpske.

"Tako da mislim da Republika Srpska ima određene kapacitete, a da li će posegnuti za njima, to ne zavisi toliko od nas, zavisi od tih zagovarača i podrživača da neko od njih u ime nas odlučuje. Ako neko hoće da drugi u ime njih odlučuje, neka posegne za procedurom da ukine i Parlamentarnu skupštinu i Savjet ministara, neka poukida sve gore u zajedničkim organima, a nemojte da neko kuka poslije toga. Nije ovo kulminacija, ovo je samo jedna tačka gdje je rečeno da se pretjeralo i da je dosta", kazala je Novaković Bursaćeva.

Mira Pekić, poslanica PDP-a u Predstavničkom domu BiH, za "Nezavisne novine" ističe da se sjednica može održati, a da poslanici iz RS neće učestvovati, poštujući odluke Narodne skupštine RS.

"Budžet mogu da usvoje kolege iz ostalih klubova. Naravno, to ide na Dom naroda i tu je poznata sudbina budžeta", kaže Pekićeva i dodaje da je vladajuća koalicija imala devet mjeseci da usvoji budžet.

Adil Osmanović, šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu BiH, za "Nezavisne novine" ističe da će u ponedjeljak, po njegovoj procjeni, na sjednici imati većinu da bi radio Predstavnički dom BiH i da očekuje da će budžet biti podržan i od pozicije i od opozicije. Dodaje da će vidjeti šta će biti u Domu naroda BiH i da nije dobro da se blokira.

"Treba raditi. Svi smo izabrani da radimo po Ustavu i zakonu. Probleme treba rješavati političkim razgovorima, a ukoliko budžet prođe na Predstavničkom domu, valjda bi nešto i OHR mogao uraditi sa blokadom u Domu naroda", kaže Osmanović.

Borjana Krišto (HDZ), zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, za "Nezavisne novine" kaže da se nada da će sjednica u ponedjeljak biti održana, a da odluke ovise o svima.

Dženan Đonlagić, šef Kluba poslanika DF-a u Predstavničkom domu BiH, ističe da neće biti sjednice, ali ne obrazlaže razloge. Kaže da platu i doprinose zaposleni u institucijama BiH ne mogu dobiti iz Republike Srpske, te da je tu zakon jasan.

"Jedino može da dobrovoljno daju otkaz na poslu u državnim institucijama i da ih Milorad sve zaposli na entitetske budžetske jasle. To je već stvar ličnog izbora", smatra Đonlagić.

Saša Magazinović, šef Kluba SDP-a u Predstavničkom domu BiH, kaže da je pogrešno gajiti iluziju da se u ponedjeljak išta rješava, te da je za taj dan zakazana sjednica i ona će biti održana.

"Međutim, u parlamentu nije nastao problem, niti će on u njemu biti riješen. A ko iole prati politička dešavanja zna da Dodik traži način da se vrati u institucije, a da ne bude poražen i očigledno je da će to potrajati još neko vrijeme", rekao je Magazinović.

Podsjećamo, srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je pripremljen novac da se za sve Srbe u zajedničkim institucijama BiH isplate plate do kraja godine.

"Imamo novac da to isplatimo do kraja godine, tako da neće biti nikakvih problema. Iduće godine to ćemo predvidjeti budžetom", rekao je Dodik i dodao da je procijenjeno da je riječ o 21 milionu KM maraka mjesečno. Prema njegovim riječima, novac je pripremljen, samo će odlučiti da li će ga odmah isplatiti ili kroz neki aranžman.