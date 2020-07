Budžet institucija BiH usvojen u prvom, čeka drugo čitanje

SARAJEVO - Delegati u Domu naroda BiH danas su u prvom čitanju usvojili budžet isntitucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. godinu sa 13 glasova "za" i jednim suzdržanim.

Za budžet su glasali i hrvatski delegati, a suzdržan je bio Mladen Bosić. Druga hitna sjednica zakazana je za 15 sati kada će se razmatrati budžet u drugom čitanju.

Zlatko Miletić, delegate, u raspravi uoči glasanja o budžetu ukazao je na planirano enormno trošenje novca na telefone, reprezentacije, automobile.

"Nije mi jasno da sedam miliona institucije troše na telefone. Na putne troškove 12 miliona. Zaista me interesuje ko će i kako potrošiti tih 12 miliona i gdje to ljudi u situaciji kakva jeste, gdje se ne možemo družiti jedni s drugima, neko planira tolika sredstva. To mi je nebuloza teška", kazao je Miletić.

Miletić se zatim dotakao planiranih sredstava za reprezentacije i nabavku novih vozila.

"U tri-četiri institucije kupuju se auta u milionskom iznosu, što je degutantno. Kada građani saznaju kako se ponašamo, u principijelnom smislu, mislim da će biti negodovanja i mislim da to ne bi trebalo uraditi na taj način", kaže Miletić.

On je kazao da se i prošli i trenutni sastav Vijeća ministara BiH i ostali zvaničnici hvale kako znaju Amerikance, Ruse, Turke, a javni dug nam iznosi 800 miliona.

"Ako nismo u stanju da se brinemo, a jedan naš jedan poznati političar je jučer rekao, da državne institucije ne pomažu entitete i da nam ne trebaju insititucije BiH. Ne pomažu upravo iz ovog razloga. Da smo uspjeli izdvojiti 180 miliona iz budžeta, da smo uspjeli skinuti novac s Centralne banke. Svi kao sve znate, a javni dug nam je 800 miliona. Da smo nekoga zamolili 200 miliona da nas neko sačeka za kredit pa da otplatimo u narednih pet godina. Niko prstom nije pomakao. Mogli smo izdvojiti 400-500 miliona da pomognemo privredi i zdravstvu", poručio je Miletić.

Naveo je primjere službenika u zgradi parlamenta BiH.

"Sramota me da jedna radnica čistačica, a dobili ste svi to pismo, ima 460 KM. To je pola našeg paušala. Konobari su ovdje plaćeni 400-500 KM, a zaštitari 700 KM. Zar nemamo tu vrstu empatije, da pomognemo toj bijedi", istakao je.

On je na kraju kazao da će glasati za usvajanje budžeta samo zbog održavanja izbora jer je to, prema njegovim riječima, demokratsko pravo građana da kažu šta misle o radu političkih stranaka.

Dušanka Majkić, predsjedavajuća Komisiji za finansije i budžet Doma naroda, izrazila je zadovoljstvo činjenicom da je Komisija jednoglasno podržala principe ovog zakona.

Prema njenim riječima, kašnjenje donošenja ovogodišnjeg budžeta od svih parlamentaraca traži dodatnu odgovornost, posebno u svjetlu održavanja narednih lokalnih izbora i aktuelne situacije i uvezi s epidemijom virusa korona u BiH.

Asim Sarajlić, šef Kluba delegata bošnjačkog naroda, pozvao je delegate da se vrate na diskusiju o ovoj temi u skladu s Poslovnikom.

Mladen Bosić, delegate, najavio je da neće glasati za budžet radi "poštivanja zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske".

On smatra da političari u BiH u prvi plan stavljaju vlastite, a ne društvene interese, što je "pokazao i proces kreiranja i usvajanja ovogodišnjeg budžeta institucija BiH".