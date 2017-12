Budžet institucija za 2018. visi o koncu

SARAJEVO - Neizvjesno je da li će do kraja godine biti održana sjednica na kojoj bi trebalo da bude razmatran Prijedlog budžeta institucija BiH za 2018. godinu i hoće li biti dovoljno ruku u Predstavničkom domu BiH da on ugleda svjetlost dana nakon novogodišnjih i božićnih praznika.

Kako "Nezavisne" saznaju, već se u parlamentu vode nezvanični pregovori da bi se osigurala većina kako bi se u ovoj sedmici prije Nove godine usvojio budžet. Međutim, još nema saglasnosti u Kolegiju Predstavničkog doma BiH da se sjednica na kojoj bi se razmatrao budžet održi.

S druge strane, prema nezvaničnim saznanjima, nekim liderima partija koje participiraju u Parlamentarnoj skupštini BiH odgovara da u ovoj godini koja je pred nama ne bude usvojen budžet institucije, jer onda, kako tvrde pojedinci, ne postoji mogućnost da se izborna kampanja finansira iz ovog budžeta. Ukoliko dođe do privremenog finansiranja, a zbog neusvajanja budžeta za narednu godinu, ono može trajati i do godinu dana, a to znači da će biti finansirano samo ono najosnovnije, a to su tekuća potrošnja i plate.

Podrška budžetu institucija BiH za 2018. neupitna je što se tiče poslanika SDA, Saveza za promjene i HDZ BiH. Poslanici iz HDZ BiH već ranije su izrazili podršku budžetu za narednu godinu. Međutim, ukoliko SBB ostane pri stavu da neće podržati ovakav budžet, on neće imati podršku.

Ovogodišnji predloženi Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za iduću godinu je 1.954.062.329 KM.

Budžet za finansiranje institucija ostaje 950 miliona KM, iako su ukupni zahtjevi korisnika bili veći za 333.727.000 KM ili 36 posto.

Šefik Džaferović (SDA), zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma, rekao je "Nezavisnim" da je on tražio da se sjednica ovog doma održi 29. decembra i da na dnevnom redu bude budžet, međutim kako je pojasnio, nije bilo saglasnosti unutar Kolegija da se sjednica zakaže.

"Hoće li biti sjednice do kraja godine - ne znam. Jedino što mogu reći je da su redovne sjednice na rasporedu 17. i 31. januara", rekao je Džaferović.

Mirsad Isaković (SBB), poslanik u Predstavničkom domu BiH, kaže da, kako stvari sada stoje, ova stranka neće podržati budžet.

"Imamo niz primjedbi i neprihvatljivo je da je u proteklih deset godina budžet skoro isti i ništa se ne mijenja. Nije razvojni, nema potencijala i kao takvog nemamo razloga da ga podržimo. Isto tako smo nezadovoljni što članovi Predsjedništva BiH svake godine u budžetu imaju po 160.000 KM koje mogu potrošiti, a da o tome nikome ne polažu račune. Želimo da se to promijeni, kao i sredstva u iznosu po 60.000 KM koje svake godine dobiju predsjedavajući Vijeća ministara BiH i njegova dva zamjenika. Želimo da ta sredstva idu za pomoć socijalno osjetljivim kategorijama i za finansiranje sporta i na to ćemo uložiti amandmane", kazao je Isaković.

Dušanka Majkić (SNSD), poslanik, ističe da će se sjednica Predstavničkog doma BiH, koja je prekinuta 21. decembra, nastaviti 17. januara, te da ne vidi nikakav razlog da se o tome zakazuje sjednica prije Nove godine.

"Kada je riječ o eventualnom privremenom finansiranju, do toga bi došlo ukoliko se budžet ne bi usvojio u prvom kvartalu. Stranke koje su na sjednici Savjeta ministara donijele Nacrt budžeta i to jednoglasno, očekujem da će ga podržati i u parlamentu. Prvo će se raspravljati o principima i onda oni koji su nezadovoljni mogu predlagati amandmane", rekla je Majkićeva.

Saša Magazinović (SDP BiH), poslanik, ističe da je ova stranka spremna za sjednicu, ali da nije do njih, već do SDA, HDZ BiH i Saveza za promjene, te da bi ga čudilo da SDA podrži budžet jer je on isti kao i onaj od prije nekoliko godina, kada su napustili Vijeće ministara zbog tog istog budžeta. Ipak se nada da će ovaj budžet "koji je potrošački pasti".

Momčilo Novaković iz Saveza za promjene kazao je da se ne zna ni kad će biti sjednica, ni da li ima većine u Predstavničkom domu BiH da se usvoji.