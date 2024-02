Budžet težak 1,355 milijardi KM čeka dogovor političara

SARAJEVO - Iako je Fiskalni savjet BiH još prije 15 dana usvojio dokument Globalni okvir fiskalnog bilansa za period od 2024. do 2026. godine i time otvorio put za usvajanje budžeta institucija BiH za ovu godinu, do toga još nije došlo.

Budžet pred ministrima Savjeta ministara BiH neće se naći ni na predstojećoj sjednici koja je zakazana za petak, a kako nezvanično saznajemo, pitanje je da li će uopšte u februaru i doći na dnevni red.

"Neki rok do kojeg budžet treba pripremiti je 12. februar i tek nakon toga se može očekivati da iz Ministarstva finansija i trezora BiH bude upućen pred Savjet ministara BiH. Kada će biti stavljen na dnevni red, to je pitanje i zavisi od mnogo faktora, uglavnom od političkog dogovora, na koji može uticati dosta stvari", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Podsjećanja radi, Fiskalni savjet BiH kojim je predsjedavala Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH, utvrdio je Globalni okvir fiskalnog bilansa za period od 2024. do 2026. godine.

Usvojeni dokument podrazumijeva povećanje od 40 miliona KM za finansiranje institucija BiH u 2024. godini u odnosu na budžet iz prošle godine koji je iznosio 1.315.400 KM. To praktično znači da će budžet u 2024. godini iznositi 1.355.400 miliona KM.

Zanimljivo je da je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora BiH, prije sjednice Fiskalnog savjeta BiH rekao da će budžet institucija BiH za 2024. godinu biti na nivou onoga iz 2023. godine, međutim na kraju je ipak povećan.

"Usvajanjem ovog dokumenta stvorene su pretpostavke za što skorije usvajanje budžeta institucija BiH za 2024. godinu", saopšteno je tada iz Savjeta ministara BiH.

Kako nezvanično saznajemo, budžet institucija BiH prije sjednice Fiskalnog savjeta BiH bio je koncipiran na isti iznos kao i za 2023. godinu, međutim nakon dogovora u Fiskalnom savjetu morao je pretrpjeti određene izmjene, što se trenutno radi.

"Traže se prioriteti institucija za tih dodatnih 40 miliona KM. Kada se to završi, budžet može u dalju proceduru. To još nije do kraja završeno, a možda bude sutra, možda za deset dana", ispričao je isti izvor, ističući da će sve zavisiti od političkog dogovora, bez kojeg ga neće biti moguće usvojiti.

Ukoliko i kada se postigne dogovor u Savjetu ministara BiH za usvajanje budžeta, biće neophodno postići dogovor i u Predsjedništvu BiH, s obzirom na to da je procedura takva da nakon što Savjet ministara BiH usvoji budžet, isti šalje Predsjedništvu BiH, koje je formalno-pravno predlagač tog dokumenta. Predsjedništvo BiH budžet dalje šalje Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, gdje Dom naroda daje konačnu riječ.

Podsjećanja radi, s obzirom na to da BiH još nema budžet za 2024. godinu, institucije BiH su na privremenom finansiranju, koje podrazumijeva da se smije potrošiti samo onoliko koliko je odobreno budžetom za 2023. godinu.

Prema instrukciji Ministarstva finansija i trezora BiH za prva tri mjeseca ove godine odobrena su sredstva u iznosu od 328,8 miliona KM.

Privremeno finansiranje trajaće sve dok ne bude usvojen budžet za 2024. godinu, koji je dogovoren i na sastanku koalicije na nivou BiH koji je održan u Laktašima, ali sve izvjesnije je da je taj dogovor bio kratkog daha.

