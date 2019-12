Bukejloviću se smiješi fotelja Vulićeve

DOBOJ - Velikih iznenađenja neće biti na čelu Skupštine grada nakon što Sanja Vulić preuzme mandat u bh. parlamentu i poslije sedam godina odborničke klupe u Doboju zamijeni poslaničkim u Sarajevu.

Iako zvanično iz lokalnog SNSD-a nije ni potvrđeno, ali ni demantovano, nju bi na poziciji predsjednika Skupštine grada Doboja trebalo da naslijedi stranački kolega Miloš Bukejlović, trenutno potpredsjednik lokalne skupštine.

"Moram reći da bih najviše voljela kada bih samo ja o tome odlučivala, ali zaista, evo, krajnje iskreno kažem da mi nismo na sjednicama stranačkih organa o tome govorili. Predsjedništvo SNSD-a će odlučiti. Iskreno se nadam da će to biti neko iz SNSD-a, jer smo sada stranka koja ima 17 odbornika", izjavila je Vulićeva.

Ona je krajem maja izabrana za predsjednicu lokalnog parlamenta, a polovinom januara će napustiti ovu funkciju i prihvatiti poslanički mandat u Predstavničkom domu bh. parlamenta umjesto stranačkog kolege iz SNSD-a Vojina Mitrovića, novog ministra transporta i komunikacija BiH.

Trideset njenih kolega pamtiće je po disciplini koju je uvela na sjednicama, na kojima se tokom njenog predsjedavanja strogo vodilo računa da odbornici tokom diskusije za govornicom provedu pet minuta, a predsjednici klubova još pet minuta duže, te da zaborave na dobacivanje s mjesta i međusobni razgovor.

Da sa Vulićevom nema šale, na posljednjem zasjedanju uvjerio se SP-ov Vedran Gligorić, kojem nije dozvolila da nakon gradonačelnika Borisa Jerinića priđe govornici i diskutuje o budžetu, a zatim mu je izrekla opomenu.

Ni Sretko Đurković, odbornik NDP-a, nije bio pošteđen njene kritike, ali to mu nije smetalo da, kada je dobio riječ, kolegama prenese utiske iz posjete Jagodini i predsjedniku tamošnje Skupštine Draganu Markoviću.

"On kaže: 'Moje zasjedanje Skupštine traje samo 15-20 minuta.' Onda mi je sve to bilo nekako kao gušenje demokratije i da Skupština gubi smisao. Tada sam se počeo baviti razmišljanjem kako da Skupština dobije na značaju, koja je njena uloga, i zbilja sam u zadnje tri-četiri godine došao do toga da se na sjednici Skupštine samo potvrđuju one odluke koje ljudi pripremaju", smatra Đurković, dok je Dragić Ružojčić, odbornik SDS-a, istakao da je shvatio da "odbornici služe samo da izglasavaju odluke".

"Možemo tako po tri-četiri mandata egzistirati, biti u ovoj skupštini. Ja vjerovatno i neću, a možda ako budem u nekom protivničkom taboru dođem ovdje ponovo", poručio je Ružojčić.

Vulićeva priznaje da će joj nedostajati lokalna skupština, a spremna je, kaže, na susret sa političkim Sarajevom.

"Očekujem da me ne baš tako blagonaklono prihvate, prvenstveno predstavnici sedme sile, jer ja slovim za, kako su naveli, Dodikovu uzdanicu, i nekog ko se zalaže za interese RS, svega za šta se zalaže SNSD, i mislim da ću im biti pik, jer sam najmlađa, ali se uopšte ne bojim, imam poprilično dobre mentore", kaže Vulićeva.