Buknuo verbalni rat između visokih funkcionera SDS-a

BANJALUKA - Pravi verbalni rat buknuo je između Davora Šešića i Milana Radovića, funkcionera Srpske demokratske stranke, pa tako Šešić tvrdi da Radović blati dio članstva, dok Radović mlađem stranačkom kolegi odgovara da je jedan od glavnih krivaca za loše stanje u GO SDS Banjaluka.

Štaviše, otišli su i korak dalje, pa je tako Šešić izjavio da Radović iza sebe nema neke velike i značajne političke rezultate, izuzev što je poslanik, dok mu je Radović uzvratio riječima da Šešić "nikada u životu nije radio ništa".

Šešić, inače poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Srpske, rekao je da je Radovićevo ponašanje dolaskom u SDS dodatno izazvalo revolt kod članstva te stranke.

"Radović je zadužen za izborne jedinice 1, 2 i 3. I pored toga je zadužen za Banjaluku. Ono što s tehničke strane nije logično jeste da on ne živi u Banjaluci, već u Beogradu. Ja sam i tada rekao da on nema vremena da se bavi terenom. I na kraju krajeva, ako pogledamo njegov politički put, vidjećemo da on iza sebe nema neke velike i značajne političke rezultate. On je postao samo poslanik. Ja ne pričam o njegovom poslovnom putu dok je bio u bankarstvu", rekao je Šešić.

On je ocijenio da je Radović svojim ponašanjem izazvao revolt svih onih koji su tu godinama i koji strepe od dolazaka "ljudi koji apsolutno nisu provjereni".

"U Banjaluci se možda najdrastičnije pokazalo da su svi koji su došli izdali prije svega članstvo, ali i građane koji su glasali za SDS", naveo je Šešić.

Dodao je da je Radović, dolaskom u Banjaluku, počeo da o jednom broju starih članova SDS-a priča neutemeljene stvari, odnosno neistine.

"Počeo je da nas, popularno rečeno, blati pa, između ostalih, i mene, bez ikakvog razloga", naveo je Šešić.

Gostujući na televiziji K3, Šešić je u četvrtak naveče rekao da odnos rukovodstva SDS-a prema Banjaluci, a što podrazumijeva i dovođenje neprovjerenih ljudi s nepoznatim ciljevima i interesima, utiče na to da građani više ne vjeruju ovakvom rukovodstvu u gradu na Vrbasu.

Nije se dugo čekao odgovor Radovića, koji je u petak ujutru saopštio da se Šešić služi neistinama i manipulacijama.

"U SDS nisam došao iz bilo koje lične koristi, što pokazuje momenat moga dolaska jer je stranka jedva prešla cenzus i osvojila samo jedan mandat u gradu Banjaluci", naveo je Radović.

Istina je, dodao je Radović, da živi na relaciji Banjaluka - Beograd zbog posla kojim se bavi, ali je veći dio radne sedmice u gradu na Vrbasu.

"Međutim, istina je i to da sam obišao više odbora i razgovarao s više članova stranke u posljednja tri mjeseca nego gospodin Šešić za sav period svoga rada u SDS-u", saopštio je Radović.

Za Šešića je rekao da je jedan od glavnih krivaca lošeg stanja u Gradskom odboru SDS Banjaluka i to, kako je naglasio, do sada niko nije rekao.

"Mnogo kvalitetnih ljudi se udaljilo ili otišlo iz stranke zahvaljujući njemu i njegovom odnosu prema njima. On je od stranke dobio sve, dok stranci ništa nije dao. Nikada u životu nije radio ništa smatrajući da je stranka dužna da mu obezbijedi poslaničko mjesto. Njegovi navodi o pobuni zbog moga dolaska u stranku su obična i notorna laž", naveo je Radović.

U stranci je, dodao je, dobro prihvaćen, dok je Šešićev ugled poljuljan.

"To potvrđuje moj razgovor s predsjednicima mjesnih, područnih i resornih odbora, od kojih je više od 85 odsto njih reklo da on nije osoba koja može da vodi stranku u Banjaluci. Sve sam to uredno zapisao. Da bi oprao sebe od lošeg izbornog rezultata, počeo je da prebacuje krivicu na Predsjedništvo stranke iako u izbornom procesu ništa nije htio da uradi za stranku u Banjaluci", naveo je Radović.

Ocijenio je bivši bankar i da je Šešić nedovršena osoba.

"On je, što se mene lično tiče, prilično neostvarena i u svakom smislu nedovršena osoba... Šešić je diplomirani pravnik, nikada dana radnog staža nije radio u struci, čak ni državnoj ili u privatnoj firmi, advokatskoj kancelariji ili u sudu. Zaista je bespredmetno da osoba bez ikakvog radnog ili profesionalnog iskustva drži časove i daje ideje na televiziji šta treba raditi i kako treba da izgleda država", kaže Radović.

Osvrćući se na Radovićevo saopštenje, Šešić je u izjavi za "Nezavisne" rekao da je svojim oglašavanjem Radović u petak potvrdio sve ono što je on dan ranije izjavio.

Komentar smo pokušali dobiti i od lidera SDS-a Mirka Šarovića, ali se na naše pozive nije javljao.