Burna noć u Narodnoj skupštini: Pročitajte šta je Dodik rekao Vukanoviću

BANJALUKA – Narodna skupština Republike Srpske kasno noćas je usvojila Nacrt izbornog zakona Republike Srpske, ali rasprava koja se vodila po ovoj tački dnevnog reda bila je i te kako burna.

Kada kažemo burna, prije svega mislimo na to da je dobar dio rasprave bio sve osim po tački dnevnog reda, a prednjačili su Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Nebojša Vukanović, šef Kluba poslanika za pravdu i red u parlamentu Srpske.

Ali, ovoga puta jedan od njih otišao je korak dalje.

Naime, Milorad Dodik je tokom svog obraćanja, koje, podsjetimo, po Poslovniku NS RS, može da bude neograničeno i po pitanju trajanja i po pitanju izlazaka za govornicu, žestoko se obrušio na Vukanovića.

Prije nego što se to desilo, Vukanović se po pitanju Izbornog zakona RS javio u redovnoj raspravi. Ipak, kao što i on sam zna, u 13-minutnom izlaganju, često je izlazio van teme koja je na dnevnom redu, jer je govorio i o Alumini, Birču, otkazima ljudi iz SDS-a u određenim institucijama na nivou BiH, Sredoju Noviću, Radmanoviću..

Međutim, Dodikov odgovor, bez obzira na to što ni Vukanović i te kako nije cvjećka kada je u pitanju ponašanje u NS RS, bio je krajnje neprimjeren za najviši zakonodavni dom.

"Sve što je rekao je laž. Svaka ti čast, zato što si dosljedan u istrajavanju gluposti", riječi su kojima je Dodik počeo izlaganja.

"Stalno isto baljezgaš, muljaš i lažeš, nevezano za ono što je tema. Samo moraš da se navikneš da ima još ljudi koji imaju energiju, tako ludačku kao ti i da ti kaže kako nisi odgovorio kako si dio procesa korupcije koji je organizovan. Otkud ti 50 hiljada evra da budeš dio tog procesa", nastavio je Dodik.

Vrativši se kratko na temu Izbornog zakona RS, Dodik je rekao da je saglasan sa Vukanovićem da se radi o jednom od najvažnijih procesa u parlamentu, nakon Ustava RS. A onda se ponovo vratio na direktno obraćanje narodnom poslaniku.

"Sad ti kao kažeš da si nas ti natjerao da ovaj zakon ide sada. To mogu samo takvi kao ti. Vidim da ti listaš tvojim dojavljivačima kakva ti je bila poza i šta bi mogao još da smisliš da zamlaćuješ narod. Što se Alumine tiče, PDP je izvršio privatizaciju, pa smo je mi vratili, preko stečaja. Nama je važno da je tamo zadržan broj zaposlenih, da se na bazi stečaja formira novo privredno preduzeće.. Ali šta ti o tom znaš, samo znaš da laješ. Đe ti je 50.000 evra? Lopino jedna. Lopove jedan. Ti mene zabavljaš, ti si jedan obično lopov", poručio je Dodik.

Na to se Vukanović ubacio riječima: "Ajde reci da nemaš veze sa Grand Trejdom, sa kumom", što je Dodika dodatno podstaklo da nastavi direktno da mu se obraća.

"Mile Radišić je jedan ozbiljan privrednik, vi ste mu namjestili. Ja da sam na njegovo mjestu ja bih te razbio, gdje bih te god našao. Ali nisam i to je tvoja sreća. Ti si mu namjestio, odležao je tri godine zatvora.. Šuti, šuti, nemoj da mi se ubacuješ i obadaš ovdje", poručio je Dodik.

Na to se uključio predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji je opomenuo Vukanovića da se dalje ne ubacuje.

"Tri godine ovdje najviše dobacuješ i kad neko konačno tebi nešto kaže o tvojim problemima, onda bi bio nepristojan", rekao je Stevandić Vukanoviću.

Nakon toga, Dodik je nastavio.

"Treba mi dati orden kakvu budalu trpim čitav dan. Idiota koji se zove Vukanović, budaletinu jednu tešku. Ti si jedna obična kretenčina", kazao je Dodik, na šta se ponovo uključio Stevandić riječima:

"Molim bez tog kretenčina. To je.."

Ali, to nije zaustavilo Dodika.

"Jeste stvarno. Idiot je i sve po redu. Majka to nije rodila. Što mi upadaš u riječ? Kao ja sam nervozan, pa da kažeš to kasnije. Za tebe sam spreman sve vrijeme. Žao mi je što nisam Mile Radišić, da te razbijem", poručio je Dodik.

Vukanović je potom konstatovao da se ovdje radi o prijetnjama, a Dodik je odgovorio:

"Žao mi je što nisam Mile Radišić inače bih te razbio za ono što si uradio i zato što si mu nanio štetu. Znam da je zbog tebe i drugih lažova imao stotine inspekcija. On zaslužuje da dobije priznanje, a to što se vama ne sviđa, to je neka druga priča. Sudovi su pokazali da je čovjek bio u pravu, zbog vaših laži. Pa si preko Avde Avdića i Osmice pokušao da Dodiku napakuješ nešto. Eto, ništa se nije desilo, osim tvoje pokvarene namjere. Majmune jedan".

"Ovdje je samo nov Izborni zakon RS, a ostalo je ponovljena laž. Mi imamo problem sa psihološkom osobom, bolesnom osobom, on ima problem sa poimanjem stvarnosti.. On ne preza da napadne bilo koga. Tvoje patološke namjere su veoma jasne. Napao si privrednike, neki su čak morali da provode istage. Ja da sam na mjestu njih ja bih se obračunao sa njim, jer se udara na privatni život. Napao si i mene. Kada ne budem predsjednik, naći ću te da se obračunam s tobom. Uhh.. umalo ne rekoh šta ću ti raditi. Budi malo u neizvjesnosti kretenčino. Ti si nisi nizašta drugo nego da te čovjek tretira nedostojnim. Možeš me tužiti što sam rekao da si kreten. Ti si patološki tip, ti si čovjek sa šifrom. Ja sam ti pomagao da se liječiš, kad si bio novinar BN-a, jer nisi imao novca. Možda ti oni nisu rekli. Ako ti bude trebala neka pomoć za liječenje, javi se, a ako bude neka velika suma, spreman sam da pokrenem humanitarni broj da skupimo nešto para".. rekao je predsjednik Srpske.

Vukanović je prijavio povredu Poslovnika koja se ticala obraćanja prema narodnom poslaniku i nazivanja pogdnim imenima, koja nije dobila podršku.

"A vi mu dajete podršku dok on ovako priča, aplaudirate", kazao je Vukanović.

Ali svoju riječ, imao je i Stevandić, koji je Dodika, samo jednom opomenuo tokom kompletnog obraćanja i to zbog riječi "kreten", dok za ostale kvalifikacije nije reagovao.

"Vi pokazujete halucinacije, nije bilo aplauza. Nije mi prijatno što razgovor ide u ovom pravcu, ali ste se vi potrudili da isprovocirate. Vi i sada provocirate. Tri godine vi targetirate ljude i njihove porodice. Smatram da nije došlo do povrede poslovnika jer je došlo do provokacije sa Vaše strane. Žao mi je iskreno što vam je gospodin Dodik ovom rekao. Upravo Vam se vratio bumerang od tri godine", naveo je Stevandić.

