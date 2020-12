Burna sjednica VSTS, pet članova traži Tegeltijinu ostavku

SARAJEVO – U toku je vanredna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), koja, čini se, nikad nije bila burnija jer je već pet članova ovog Vijeća u svojim istupima od Milana Tegletije, predsjednika Vijeća zatražilo da iz moralnih razloga podnese ostavku.

Biljana Simeunović, član Vijeća, smatra da se predsjednik trebao izuzeti sa ove sjednice.

Navela je neke primjere da je imala saznanja da je Tegletija obećao predsjedniku Vijeća da će do penzije ostati na toj funkciji.

"Prijavila sam se za tu funkciju da vidim, i glavni tužilac je još uvijek na toj funkciji iako mu je istekao mandat, i čeka se da napuni 70 godina i ode u penziju", kazala je Simeunović, te pročitala dijelove iz dopisa koje je uputila Tegeltiji.

Dodala je da je i sama spremna da da ostavku, te da je i sama bila meta i da joj se imputiralo da ima podršku SDA.

"Kada sam se prijavila za poziciju člana Vijeća ponuđena mi je pozicija glavnog tužioca u Bijeljini, samo da bi odustala od pozicije u Vijeću", kazala je Simeunović.

Tvrdi da se nemoralno trguje pozicijama u pravosuđu i da je to prijavila Tužilaštvu i da nju kao prijavitelja korupcije niko nije pozvao.

U izlagannju je napomenula kako je Tegletija izjavio da je obaviješten da ga prisluškuje "odmetnuti dio OBA".

"Tražila sam od Tužilaštva da provjeri da li postoji odmetnuti dio OBA", kaže Simeunović, te dodala da o tome nije obaviještena iako je tužilac u Tužilaštvu BiH.

Kazala je da je Tegletija istupao bez saglasnošću sa Vijećem i time urušio dignitet Vijeća.

Dodala je da afere u mandatu Tegletije dešavaju jedna za drugom. Te dodala da izjavu da se osjeća nesigurno u Federaciji, ničim nije argumentovao.

Milan Tegletija je reagovao na ovo i rekao da mora ispraviti krive navode, kazao je da je nekorektno iznositi navode sa pripremne sjednice, a Simeunović je napustila sjednicu.

"Gospođa Simeunović upravo je počinila disciplinski prekršaj. Vi gospođo živite u Republici Srpskoj, a niste imenovani ni na jednu funkciju ispred RS", kazao je vidno iznerviran Tegletija.

Goran Nezirović, član VSTV-a kazao je da ni jedan sudija niej bio kritikovan kao Milan Tegletija, te da su neke od kritika bile neosnovane i predstavljale su uvrede.

"Žao mi je što ovo Vijeće nije reagovalo na to, Međutim, sigurno je da posotje vrlo ozbiljne i opravdane kritike na vaš račun, ali o tome ćemo kasnije. Što se tiče audio snimka posljednjeg, sigurno je da ono predstavlja nezakonito djelovanje, ali to treba da rade istražni organi. Činjenica je da je taj sadržaj otišao u javnost i dodatno poljuljao ugled i ove instituciej i pravosudnog sistema", kazao je Nezirović, spomenuvši i Pribeov izvještaj koji kaže da je VSTV postalo dio problema i da mora promijeniti svoje ponašanje.

Nezirović je rekao da smatra da Tegletija treba da podnese ostavku kao moralni i formalni čin.

Jadranka Stanišić, član Vijeća rekla je da ne može prihvatiti tezu da se slučaj rješava tako što se stvara fama da neko treba da podnese ostavku.

"Sve što nije dokaznao, mi ne možemo na osnovu toga tražiti od nekog da se povuče. To nije moralno. Sve mora da se dokaže i kad se dokaže onda će da snosi odgovornost", kazala je Stanišić.

Sanela Gorušanović, član VSTV-a kazala je da Vijeće mora shvatiti da ovakve priče ne mogu se vezivati za predsjednika VSTV-a.

"Ništa se ne smije dešavati u vezi bilo koga od nas, da to priča janvost, a ne pričamo mi. Mi danas moramo razgovarati o ovom audio snimku, iako je on samo jedna od loših stvari. Svi ćemo se složiti da je kredibilitet ove institucije narušen i pitanje je možemo li ići dalje sa predsjednikom Milanom. Mi danas nemamo povjerenje kolega, građana, pa ni međunarodne zajednice. Nije korektno reći da je Tegeltija kriv za sve probleme, međutim, mora preuzeti odgovornost kao glavni čovjek ove institucije. Za neke objave je trebao imati našu podršku, a nije je imao. Predsjednik bi trebao da odluči tako što će sam dati ostavku“, rekla Gorušanović.

Selim Karamehić, član VSTV-a kazao je da Tegletija kao prvi čovjek snosi dio odgovornosti zbog svega.

"Razgovarali smo u nekoliko navrata o odgovornosti predsjednika, a što se tiče imenovanja da pojedina nisu kvalitetna i da to treba ispravljati. Kada je u pitanju sigurnost, mi smo javne osobe, i preuzimanjem funkcije preuzeli smo teret kao javne ličnosti. Meni su slali prijetnje da će me likvidirati, takve prijetnje trebaju zaštitu, a kritike one su dio posla", kazao je Karamehić, dodavši da Vijeće nije spremno da radi svoj posao i da smatra da zbog moralnih razloga predsjednik treba da odstupi, i ako treba svi da idu.

Amila Hunosić, član Vijeća ističe da je činjenica da u protekle dvije i po godine imaju probleme sa kojima se susreću.

Upozorila je Tegeltiju da mu je govorila da kada se radi o ključnim stvarima u pravosuđu, Tegeltija ne bi smio saopštenje davati u javnost dok svi iz Vijeća ne rasprave o tome i ne daju svoje mišljenja.

"Vaši istupi i bivše potpredsjednice Vijeća dovodili su u situaciju članove Vijeća da se pravdaju za nešto za što nisu dali mišljenje. Vaš istup na izvještaj OSCE-a nije u redu i da je nakon tog izvještaja trebalo sazvati vanrednu sjednicu Vijeća i raspravljati o tome kako i na koji način rješavati i dati informaciju o tome šta je do sada ovo Vijeće uradilo, a uradilo je dobrih stvari, a o tome se nije pričalo. Iz tog razloga smatram da vi treba da podnesete ostavku i vratite dignitet ovom Vijeću. Ukoliko to ne učinite trebamo svi dati ostavku da sačuvamo kredibilitet ove institucije", kazala je Hunosić.