Bursać-Novaković: Znamo ko opstruiše politički dogovor

SARAJEVO – Snježana Bursać-Novaković, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu BiH kazala je danas novinarima da ova stranka smatra da je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, ali da to treba učiniti u redovnoj parlamentarnoj proceduri.

"Stav naše stranke da je ovaj zakon 16 puta do sada mijenjan, a 2008. godine je donijet i da nikome do ovog trenutka, do inicijative (Damira) Arnauta nije palo na pamet da mijenja otpremnine i da je po srijedi nekakav lični zakon i klasični populizam, ali da ima potrebe da se mijenja ovaj zakon i da to bude u redovnoj proceduri", kaže Bursać-Novaković.

Tvrdi da je ovdje puno otvorenih pitanja i da zahtijeva redovnu proceduru.

Upitana da prokomentariše imenovanje Nikole Špirića u Komisiju za borbu protiv korupcije obzirom na razne procese koji su se protiv njega vodili, kao i da ga je Vlada SAD stavila na crnu listu, Bursać-Novaković je rekla da je jedino validna i vjerodostojna osuđujuća presuda, čega u ovom slučaju nema.

"Činjenica je da se u ovom trenutku protiv gospodina Špirića, iako je bio meta mnogih istraga, insinuacija i konstrukcija, ne vodi nikakva istraga, a kamoli da protiv njega ima pravosnažna presuda, tako da mislim da je to odgovor na pitanje", kazala je Bursać-Novaković.

Na upit novinara kada će biti završena procedura imenovanja Vijeća ministara BiH, Bursać-Novaković je rekla da je za SNSD ta procedura završena.

"Što se tiče imenovanja, ono je završeno, što se tiče potvrđivanja, vi znate ko opstruiše politički dogovor i ko opstruiše implementaciju izbornih rezultata i konstituisanje svih institucija", kazala je Bursać-Novaković.

Upitana da kaže da li je BiH u MAP-u, Bursać-Novaković je rekla da nije, te da je uslov za aktiviranje MAP-a ANP koji nikada nije poslan iz BiH.