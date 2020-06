Bursać: Razgovor sa DNS-om jedna od opcija

PRIJEDOR - Gradski odbor SNSD-a Prijedor od samog početka želio je da ima normalne odnose sa DNS-om, da budu sve političke partije uvažene u skladu sa brojem osvojenih mandata i da svi politički partneri grade ovaj grad, izjavio je danas predsjednik tog odbora Saša Bursać.

"Gdje ima razgovora, ima i dogovora i to je naša, definitivno, jedna od opcija – da se razgovara, zašto da ne", rekao je Bursać na konferenciji za novinare u Prijedoru.

Prema njegovim riječima, u jučerašnjim neformalnim pregovorima SNSD-a i DNS-a ponuđeno je da se računa na pomirljivu politiku u Prijedoru, da se sačuvaju koalicioni odnosi i pokušaju stvari normalizovati.

"Prijedorski DNS je jako ostrašćen. Znam da oni ne brane ovdje samo politiku, nego da tu ima i nekih drugih interesa, ali pokušaćemo to sve prevazići. Ja se uzdam u razboritost i političku mudrost predsjednika DNS-a Nenada Nešića i generalnog sekretara Daraka Banjca", naveo je Bursać.

On je potvrdio da prijedorski SNSD jeste za razgovore, ali na realnim osnovama, i da to nikada nije bilo sporno.

"Mi smo raspoloženi za pregovore i dogovore i otvorene su sve varijante. Ovo je dobra volja najviših organa i funkcionera DNS-a i SNSD-a da se pokuša napraviti dogovor i da se dođe do kompromisa u Prijedoru. Ja sam to tako shvatio", naglasio je Bursać.

On je dodao da je moguć i dogovor na realnim osnovama i za naredne lokalne izbore, kao i da je prvi uslov SNSD-a da DNS podrži kandidata SNSD-a za gradonačelnika Prijedora, kao što je SNSD podržao kandidata DNS-a za gradonačelnika Prijedora na prethodnim lokalnim izborima.

Potpredsjednik Gradskog odbora SNSD-a Prijedor Dražen Vrhovac rekao je da se prijedorski SNSD cijelim tokom koalicionih odnosa sa prijedorskim DNS-om borio da DNS vrši vlast odgovornije i u korist građana.

"Nažalost, nismo uspijevali tako da smo još 2012. godine napustili koaliciju i pokušali da promijenimo sve to jer smo tada već vidjeli kako će naš grad da izgleda, evo, i 2020. Drugi gradovi su nas pretekli i to je nešto što građani moraju da vide. Tu realnost je kreirao DNS dugogodišnjom vladavinom i mi smo se odlučili da to prekinemo", kaže Vrhovac.

Šef izbornog štaba Gradskog odbora SNSD-a Prijedor Dragoslav Kabić rekao je da je u februaru počela priprema za lokalne izbore i da su odluke do sada donesene na nivou Predsjedništva i Izvršnog komiteta Gradskog odbora SNSD-a Prijedor, koje će ići na verifikaciju kada se steknu uslovi za održavanje sjednice Gradskog odbora koji broji 165 članova.

"Ono što je nama najbitnije jeste da smo dobili punu podršku predsjednika Milorada Dodika za kandidaturu našeg kandidata /za gradonačelnika Prijedora/ Dalibora Pavlovića i da će fokus kampanje biti na gradu Prijedoru", naveo je Kabić.

Predsjednik Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Prijedora Dalibor Pavlović kritikovao je gradonačelnika Prijedora Milenka Đakovića, koji se bunio zbog čestih sazivanja posebnih sjednica dok je većinu predvodio SNSD, a koji se nije bunio što nova skupštinska većina koju predvodi DNS nije došla na redovnu sjednicu sa 40 tačaka bitnih za život grada, a sazvali su posebnu sjednicu na kojoj su bila samo kadrovska pitanja.

On je dodao da pravni tim SNSD-a priprema proceduru ocjene zakonitosti akata donesenih na toj posebnoj sjednici održanoj prije dva dana.