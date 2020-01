CIK: Analiza nevažećih listića, a ne brojanje

SARAJEVO - Centralna izborna komisija (CIK) BiH uradiće analizu nevažećih glasačkih listića s opštih izbora, koji su održani u oktobru 2018. godine.

Maksida Pirić, portparol CIK BiH, "Nezavisnim" je rekla da nije riječ ni o kakvom brojanju, nego o analizi nevažećih glasačkih listića.

Vehid Šehić, nekadašnji predsjednik CIK BiH i politički analitičar, ističe da je to prvi put da se radi ovakva analiza i da je to dobro.

"Evidentno je da mi u izbornom procesu imamo mnogo nevažećih listića. Međutim, treba utvrditi koje su to sve vrste nevažećih. Analiza se radi da se vidi da li su to listići gdje su ih birači proglasili nevažećim, da li su određeni birači poslali jasnu poruku da ne žele da glasaju, da li su ubačeni prazni. Zato treba napraviti analizu šta je uzrok svega", ističe Šehić. Dodaje da se ranije nije radila takva analiza jer, kako ističe, nije bio tako veliki broj nevažećih listića.

"S druge strane, morate ipak voditi računa da je to bio početak primjene Izbornog zakona, a izborni sistem je jako komplikovan kada su u pitanju opšti izbori i da ljudi tada nisu znali. Međutim, prošlo je mnogo ciklusa, tako da ljudi sada znaju kako treba glasati. Sad se postavlja pitanje da li ima glasačkih listića koji su predmet zloupotrebe. To je ta analiza, to nije prebrojavanje, oni su davno prebrojani. Treba uraditi analizu šta je uzrok tako velikom broju nevažećih glasačkih listića", rekao je Šehić i dodao da je sada na izborima u Hrvatskoj bio veoma mali procenat nevažećih listića. Dodaje da je standard negdje oko tri posto, a da je u BiH ovisno o nivou procenat bio oko osam posto.