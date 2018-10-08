BiH

CIK BiH: Preliminarni rezultati izbora za Narodnu skupštinu RS

CIK BiH: Preliminarni rezultati izbora za Narodnu skupštinu RS
Foto: Ilustracija | CIK BiH: Preliminarni rezultati izbora za Narodnu Skupštinu RS
N.N.

SARAJEVO - Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je jutros preliminarne rezultate za poslanike u Narodnoj skupštini RS.

  • Obrađeno biračkih mjesta - 1.659
  • Neobrađeno biračkih mjesta - 581     
Politički subjekt Broj glasova %
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD 153.639 32,68
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA - (SDS-SRSRS-SRS) 89.521 19,04
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 67.823 14,43
PDP RS - MLADEN IVANIĆ 46.518 9,90
SOCIJALISTIČKA PARTIJA 38.949 8,29
NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA 18.858 4,01
ZAJEDNO ZA BIH 17.251 3,67
UJEDINJENA SRPSKA 14.362 3,06
PROEVROPSKI BLOK 4.952 1,05
PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS 4.478 0,95
POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ 4.184 0,89
SRPSKA NAPREDNA STRANKA 2.474 0,53
SAVEZ ZA NOVU POLITIKU 1.101 0,23
SAVEZ OSTANAK 1.1 0,23
HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS 804 0,17
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA 768 0,16
KOMUNISTIČKA PARTIJA 736 0,16
NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA 663 0,14
EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE 439 0,09
PRVA STRANKA 293 0,06
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990 261 0,06
ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA 219 0,05
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ 213 0,05
SMS - SAVEZ MLADIH SNAGA 204 0,04
SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU 186 0,04
BUBIĆ IVANA - NEZAVISNI KANDIDAT 29 0,01
NIKOLIĆ MLADEN - NEZAVISNI KANDIDAT 27 0,01
GRAĐANSKI SAVEZ 21 0,00
LIJEVO KRILO 7 0,00
TODIĆ DOBRISLAV - NEZAVISNI KANDIDAT 3 0,00
ERA BOJAN - NEZAVISNI KANDIDAT 1 0,00
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