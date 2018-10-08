CIK BiH: Preliminarni rezultati izbora za Narodnu skupštinu RS

SARAJEVO - Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je jutros preliminarne rezultate za poslanike u Narodnoj skupštini RS.
- Obrađeno biračkih mjesta - 1.659
- Neobrađeno biračkih mjesta - 581
|Politički subjekt
|Broj glasova
|%
|SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD
|153.639
|32,68
|SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA - (SDS-SRSRS-SRS)
|89.521
|19,04
|DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
|67.823
|14,43
|PDP RS - MLADEN IVANIĆ
|46.518
|9,90
|SOCIJALISTIČKA PARTIJA
|38.949
|8,29
|NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA
|18.858
|4,01
|ZAJEDNO ZA BIH
|17.251
|3,67
|UJEDINJENA SRPSKA
|14.362
|3,06
|PROEVROPSKI BLOK
|4.952
|1,05
|PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS
|4.478
|0,95
|POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ
|4.184
|0,89
|SRPSKA NAPREDNA STRANKA
|2.474
|0,53
|SAVEZ ZA NOVU POLITIKU
|1.101
|0,23
|SAVEZ OSTANAK
|1.1
|0,23
|HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS
|804
|0,17
|POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA
|768
|0,16
|KOMUNISTIČKA PARTIJA
|736
|0,16
|NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
|663
|0,14
|EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE
|439
|0,09
|PRVA STRANKA
|293
|0,06
|HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990
|261
|0,06
|ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
|219
|0,05
|BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
|213
|0,05
|SMS - SAVEZ MLADIH SNAGA
|204
|0,04
|SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU
|186
|0,04
|BUBIĆ IVANA - NEZAVISNI KANDIDAT
|29
|0,01
|NIKOLIĆ MLADEN - NEZAVISNI KANDIDAT
|27
|0,01
|GRAĐANSKI SAVEZ
|21
|0,00
|LIJEVO KRILO
|7
|0,00
|TODIĆ DOBRISLAV - NEZAVISNI KANDIDAT
|3
|0,00
|ERA BOJAN - NEZAVISNI KANDIDAT
|1
|0,00