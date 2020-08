CIK BiH ovjerila 2.258 kandidatskih listi

SARAJEVO - Centralna izborna komisija (CIK) BiH danas je ovjerila 2.258 kandidatskih listi sa ukupno 21.513 kandidata koje su ispunjavale zakonom propisane uslove, dok je za 463 kandidatske liste utvrđeno da imaju nedostatke.

CIK BiH je saopštila da je na današnjoj sjednici razmatrajući Izvještaj o izvršenim provjerama kandidatskih listi i kandidata političkih stranaka i koalicija za učešće na Lokalnim izborima 2020. počela proces ovjere kandidatskih listi i kandidata koje ispunjavaju zakonom propisane uslove.

CIK BiH podnesena je, kako se navodi u saopštenju, 2.721 kandidatska lista sa 30.988 kandidata.

"Politički subjekti, za čije kandidatske liste je utvrđeno da imaju nedostatke, će biti obavješteni da u roku od pet dana otklone nedostatke o kojima će biti obavješteni. Otklanjanje nedostataka do navedenog roka mora biti evidentirano u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, te ukoliko putem pošte bude zaprimljeno izvan roka smatraće se neblagovremenim postupanjem, zato Centralna izborna komisija BiH preporučuje lično dostavljanje dokumentacije za otklanjanje nedostataka u sjedištu CIK BiH do 2. septembra ove godine do 16 časova", navela je u saopštenju CIK BiH.

Kako se dodaje, na današnjoj sjednici odbijena je ovjera jedne kandidatske liste jedne političke stranke, iz razloga jer ista nije ovjerana za učešće na izborima za izbornu jedinicu i nivo vlasti za koju je podnesena kandidatska lista.

Takođe, odbačene su kao neblagovremene kandidatske liste jedne političke stranke jer su dostavljene izvan propisanog roka za prijem kandidatskih listi.

"Napominjemo javnost da je rok za objavu ovjerenih kandidatskih listi u službenim glasilima i sredstvima javnog informisanja do 1.10.2020. godine", zaključeno je u saopštenju.