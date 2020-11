CIK BiH ponovo u problemu zbog glasanja iz inostranstva

SARAJEVO - Zbog potpune blokade poštanskog saobraćaja iz Finske i Mađarske građani BiH koji su registrovani za glasanje putem pošte, po svemu sudeći, svoj koverat, odnosno svoj glas prvo će slati u Diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH, a ne na adresu Centralne izborne komisije (CIK) BiH, kako je to do sada bio slučaj.

Taj koverat kasnije bi DKP proslijedio CIK-u, a pored Finske i Mađarske postoje problemi s poštanskim pošiljkama i u Sloveniji, Slovačkoj, Poljskoj i Australiji, a ukoliko pošta, odnosno glasovi putem pošte iz pojedinih zemalja ne stignu na vrijeme i to nakon deset dana od dana završetka izbora u BiH, nije isključena mogućnost da se i ponovi glasanje u tim zemljama. Zbog svega ovoga CIK će vrlo vjerovatno morati mijenjati Pravilnik o sprovođenju izbora, o čemu je danas bilo riječi na sjednici CIK-a, ali nije postignut konačan dogovor.

"Evidentno je da imamo problem ili ćemo imati sa dostavom pošte i koverata naših glasača koji glasaju van BiH i u nekoliko zemalja je evidentirano da ta pošta ne može da se isporuči", rekao je Suad Arnautović, član CIK BiH, koji je i predložio izmjenu Pravilnika o sprovođenju izbora u ovom dijelu koji se odnosi na glasanje putem pošte.

Irena Hadžiabdić, član CIK BiH, rekla je da se lista zemalja iz kojih je otežan poštanski saobraćaj počinje širiti te da je potrebno da se vidi da li Ministarstvo inostranih poslova (MIP) BiH može da pruži pomoć u smislu da se DKP-ovi stave na raspolaganje.

"Gubimo dragocjeno vrijeme jer birači koji žive u tim zemljama nisu pravovremeno informisani da svoje pošiljke ne upućuju na adresu CIK-a jer možda uopšte neće stići ako je zemlja u poštanskoj blokadi. Izostalo je saopštenje za javnost i na našoj stranici i moramo glasnije reagovati i tu proceduru propisati. Ne možemo deset dana pred izbore mijenjati način dostave", rekla je Hadžiabdićeva ističući da na listu zemalja iz kojih će građani svoj glas prvo slati DKP-u, a onda CIK-u, pored Finske i Mađarske treba uvrstiti i Australiju, iz koje pošiljka sada putuje 25 dana.

U CIK-u se plaše da bi moglo doći do zabune birača s obzirom na to da je ostalo još svega desetak dana do izbora, a da nije jasno kako će glasati oni koji zbog blokade poštanskog saobraćaja ne mogu glasati.

I dok su pojedini članovi CIK-a smatrali da mogućnost glasanja slanjem pošte DKP-u treba ostaviti svima, Vanja Bjelica Prutina, član CIK BiH, smatra da to treba ograničiti samo na one zemlje u kojima je potpuna blokada i iz kojih ne postoji mogućnost slanja pošiljke.

"Radi se o premošćavanju problema koji se javlja u pojedinim zemljama. Zasad imamo informaciju da je potpuna blokada u Finskoj i Mađarskoj i s MIP-om smo u fazi da riješimo problem. U ostalim zemljama je otežan promet i DKP može poslužiti kao neka vrsta bajpasa u prevazilaženju problema", rekao je Željko Bakalar, predsjednik CIK BiH.

Apel za neradni dan u školama

CIK BiH uputiće apel nadležnim ministarstvima da 16. novembra, odnosno dan nakon održavanja izbora, ne rade škole, vrtići, vatrogasni domovi i svi oni javni objekti u kojima se održavalo glasanje kako bi oni bili dezinfikovani.

CIK je danas izmijenio i određena pravila za glasanje u uslovima kovida i to na način da se temperatura beskontaktnim toplomjerima mjeri samo na ulazima u objekat, a ne na svakom posebnom biračkom mjestu.

Usvojena je dopuna Pravilnika o glasanju, tako da će osobe koje su u izolaciji, a nemaju akt nadležnog organa ili medicinski nalaz, moći glasati iz svojih domova uvidom i na osnovu izrečene mjere o izolaciji.