CIK BiH u problemu: Žalba odgađa ugovor o štampanju glasačkih listića

SARAJEVO - Kancelarija za razmatranje žalbi BiH, najdalje za 15 dana, odlučiće o žalbi grupe ponuđača predvođenih firmom "Atlantik bb" na odluku Centralne izborne komisije BiH da posao štampanja glasačkih listića, vrijedan malo više od 688.485 KM bez PDV-a, dodijeli firmi "Unioninvestplastika" iz Sarajeva.

"Nama je žalba u petak došla od ugovornog tijela, odnosno Centralne izborne komisije. Danas je otišao poziv žalitelju da uplati naknadu za pokretanje žalbenog postupka, a s obzirom na to da je žalitelj grupa ponuđača, nemoguće je očekivati da u toku ove sedmice to uradi i nama dostavi dokaz o uplati. Nakon toga, mi žalbu rješavamo u roku, osim ako ne bude nekih posebnih potreba da se nešto posebno traži, što mislim da neće biti potrebe. Znači, realno je očekivati da se u narednih 15 dana ta žalba razriješi", rekla je juče Željka Klobučar, predsjedavajuća Kancelarije za razmatranje žalbi BiH.

U samoj žalbi, koja odgađa potpisivanje ugovora, grupa ponuđača "Atlantik BB" iz Banjaluke te "Igepa BH", "Amos Graf" i "Farma Prom" iz Sarajeva, između ostalog naveli su da firma "Unioninvestplastika", koja je izabrana kao najpovoljniji ponuđač, nema kapacitete za takav posao.

"Ponuđač u ponudi navodi da su mu za štampu na tri mašine dovoljna tri radnika za izradu 291 vrste listića u zahtijevanoj količini te u vremenu od pet dana i isporuku izabranoj pošti. Predmetnu uslugu je nemoguće izvršiti u navedenom vremenu na tri offset mašine, uz angažovanje tri radnika, uz dodatno obrezivanje, falcanje listića na zahtijevani format i pakovanje u koverat", navodi se u žalbi u kojoj se dodaje i to da izabrani ponuđač nije dokazao da posjeduje opremu koja je zahtijevana tenderskom dokumentacijom.

Takođe, u žalbi se ističe da je procijenjena vrijednost nabavke 1,1 milion KM, a da je izabrani ponuđač ponudio cijenu od 688.485 KM, zbog čega je ugovorni organ bio dužan da ponudu ponuđača cijeni kao neprirodno nisku te da sprovede postupak opravdanja neprirodno niske ponuđene cijene.

Inače, drugi ponuđač, odnosno grupa ponuđača predvođena kompanijom "Atlantik bb" ponudila je da će posao štampanja glasačkih listića uraditi za 920.002 KM bez PDV-a.

"Mi ćemo ići do kraja. Ako bude trebalo, tražićemo i vještačenje, jer znamo koliki je to posao i šta sve zahtijeva i sa stanovišta opreme i ljudskih kapaciteta. Izabrani ponuđač, sigurni smo, nema kapaciteta za to", rekao je Berislav Vuković, jedan od vlasnika štamparije "Atlantik bb".

U Centralnoj izbornoj komisiji juče smo pokušali dobiti komentar da li će žalba na izbor "Unioninvestplastike" kao najpovoljnijeg za štampanje glasačkih listića uticati na održavanje izbora, ali nismo uspjeli.

Željko Bakalar, predsjednik CIK-a, ranije je rekao da to može značiti ugrožavanje određenih rokova, kada je u pitanju održavanje izbora, međutim ako Kancelraija za razmatranje žalbi posao završi za 15 dana, ti rokovi neće biti ugroženi s obzirom na to da se tek polovinom avgusta zaključuje birački spisak.