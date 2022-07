CIK: U ponoć ističe rok za prijave glasanja van zemlje

Rok za podnošenje prijave birača za glasanje van BiH na predstojećim opštim izborima ističe u ponoć, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

Do sada su nalog u aplikaciji za glasanje otvorila 77.773 lica, od kojih je kod 12.372 unos podataka u toku i svi imaju rok da do ponoći to završe, jer u suprotnom njihove prijave neće biti razmatrane.

U saopštenju CIK-a BiH navodi se da je obrađeno 52.429 prijava, od kojih 46.394 ispunjavaju propisane uslove, a 6.035 ne ispunjava, dok na obradu čekaju 13.972 prijave.

Oni su napomenuli da je lica čija prijava ne ispunjava uslove Komisija već dva puta obavijestila putem mejla da otklone nedostatke i to trebaju uraditi do sutra u ponoć.

Licima čije će prijave tek biti obrađene i koje budu imale nedostataka biće poslato obavještenje da u ostavljenom roku /koji može biti i nakon 19. jula/ otklone nedostatke.

Prijave za glasanje izvan BiH se dostavljaju samo putem portala "e-izbori" dostupnom na veb-stranici CIK-a ili faksom na brojeve +387 33/251-333 i +387/33 251-334.

Sve informacije u vezi sa glasanjem van BiH dostupne su na službenoj internet stranici CIK-a /www.izbori.ba/ ili putem info-linije +387 33/251-331 i +387/33 251-332 ili elektronskim putem na mejl /[email protected]/.

Korisnici portala "e-izbori" se za tehničku podršku pristupa portalu mogu obratiti na mejl /[email protected]/.