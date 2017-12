CIK: Uskoro na uvidu javnosti imovina političara

BANJALUKA – Centralna izborna komisija BiH će naredne sedmice dati na uvid javnosti podatke o imovini kojom raspolažu izabrani zvaničnici, rekla je Irena Hadžiabdić, predsjednica CIK-a.

Ona je, takođe, pojasnila da su stranke obavezne da pokažu iz kojih se izvora finansiraju, te da to ne podrazumijeva imovinu stranke.

Odgovarajući na novinarsko pitanje da li se situacija Mostara, u kojem od 2008. godine nema izbora, može ponoviti na nivou države, Hadžiabdićeva je odgovorila da u CIK-u ne vide potrebu da se to desi.

"Prema trenutnim zakonskim rješenjima, ako ih umeđuvremenu neko ne promijeni, mi ćemo imati obavezu da raspišemo izbore 8. i 9. maja za 7. oktobar. Kad je u pitanju RS vi ćete dobiti kompletnu vlast nakon izbora – i predsjednika RS i potpredsjednike RS i Narodnu skupštinu RS i Vijeće naroda, država će imati Predstavnički dom, imaće Zastupnički dom FBiH i deset kantonalnih skupština", rekla je ona.

Precizirala je da u ovom momentu, nakon odluke Ustavnog suda BiH, nedostaju odredbe koliko se delegata bira iz pojedinih kantona, te je dodala da ima još pet mjeseci da bude nađen način kako će se to uraditi.

"Ako ne bude načina da se to implementira, CIK će sagledati sve zakonske mogućnosti da odredi broj ako joj to zakon bude dozvolio", rekla je ona.

Dodala je da je nedopustivo da od 2008. nema izbora u Mostaru i da to predstavlja ozbiljno kršenje principa redovnih izbora u BiH.

Nedeljko Čubrilović, predsjednik NS RS, je rekao da su na sastanku dotakli i neke praktične probleme prilikom samih izbora, neusklađenost pojedinih zakona i odluka, a osnovne teme su neusklađenost Zakona o sprečavanju sukoba interesa i Izbornog zakona BiH, kao i redovno preispitivanje broja mandata koje dobija svaka izborna jedinica.

Rekao je da je izborna jedinica III za NS RS zakinuta sa po jednim mandatom iz izbornih jedinica VII, VIII i IX te da je za Predstavnički dom za jedan mandat oštećena Izborna jedinica I od strane Izborne jedinice III.

"U saradnji sa CIK vidjećemo šta se u tom smislu može i treba da se mijenja. Ukoliko se usaglasimo, to treba završiti do proglašenja izbora u BiH", rekao je on.

Upitan kako komentariše to da po važećem Izbornom zakonu mandati pripadaju pojedincima a ne strankama, Čubrilović je rekao da se zalaže za to da bi kompenzacioni mandati trebalo da pripadaju strankama, a pojedinačno osvojeni mandati pojedincima koji su ih osvojili.