CIK ima rješenje ako neko odbije poziciju osvojenu na izborima

SARAJEVO – Funkcioneri pojedinih stranaka iz Republike Srpske najavili su da neće preuzeti mandate osvojene na proteklim izborima dok se ne razriješe sve sumnje u izbornu krađu, ali u Centralnoj izbornoj komisiji nisu pretjerano zabrinuti zbog toga.

Portparol Centralne izborne komisije Maksida Pirić rekla je za “Glas Srpske” da će nakon objavljivanja i potvrđivanja izbornih rezultata mandati biti ponuđeni svima onima koji su ih osvojili.

- Svako ko je osvojio mandat biće mu ponuđen. Svako ko je osvojio mandat može da ga prihvati ili odbije. Ukoliko neko odbije mandat, on će biti ponuđen sljedećem kvalifikovanom kandidatu sa te liste i tako redom - rekla je Pirićeva.

Podsjetimo, lider PDP-a Branislav Borenović rekao je ranije da nema namjeru da uđe u parlament BiH gdje je osvojio mandat dok se ne razriješe sumnje u krađu.

- Dok se to ne raščisti, nemam namjeru da učestvujem u radu parlamenta. Naravno, iskoristiću svoje pravo da na mjestu gdje sjedim ostavim jednu važnu poruku - poručio je Borenović.

Komentarišući stav CIK-a, zamjenik predsjednika NDP-a i šef Kluba poslanika ove stranke u Narodnoj skupštini RS Krsto Jandrić koji je na proteklim izborima osvojio poslanički mandat rekao je našem listu da će stranački organi da donesu odluku o tome kako će nastupati njihovi poslanici. Jandrić kaže da nije dobro da se odluke donose pojedinačno, ističući da je on lično spreman i da se odrekne mandata.

- Nije problem da se ja lično odreknem mandata ukoliko to bude stav stranačkih organa, ali šta ako ga prihvati neko peti ili šesti na listi?! Dakle, ne mislim da je to rješenje, ali to je moj lični stav. Organi stranke će odlučiti da li će prihvatiti mandate oni koji su ih osvojili, a potom opstruisati parlamentarni rad ili će raditi na neki drugi način. Predlažem svim kolegama iz SzP da ništa ne radimo pojedinačno, već da sjednemo i vidimo šta je najracionalnije i najpametnije i da se u skladu s tim i ponašamo - kaže Jandrić.

Zamjenik predsjednika SDA Adil Osmanović rekao je za “Glas Srpske” da smatra da bi bilo dobro da se vidi šta se stvarno dešavalo kada je riječ o izborima u Republici Srpskoj.

- Cijenim da bi i aktuelna vlast i opozicija trebalo da se dogovore da dođe do ponovnog brojanja glasačkog materijala jer je to u interesu svih. Ne treba niko da bude pod nekim znakom pitanja u pogledu regularnosti izbora. SNSD-u i drugim strankama okupljenim oko te stranke odgovaralo bi da do toga dođe kako bi se svi uvjerili u regularnost izbora - rekao je Osmanović.

Odbijeni zahtjevi

CIK BiH je 19 zahtjeva za ponovno brojanje glasova za pojedina biračka mjesta i nivoe vlasti odbacio kao preuranjene ili odbio kao podnesene od neovlašćenog lica.

Iz CIK-a navode da je u toku proces utvrđivanja rezultata opštih izbora koji podrazumijeva objedinjavanje rezultata izbora sa redovnih biračkih mjesta i rezultata brojanja glasačkih listića u Glavnom centru za brojanje.

