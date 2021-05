SARAJEVO - Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih stranaka i Izbornog zakona BiH kaznila je 53 političke partije sa 337.150 KM.

Kazne su izrečene na osnovu izvršene revizije finansijskih izvještaja političkih partija iz 2018. godine, a najveću kaznu je dobio Nezavisni blok i to 27.000 KM, a značajnije kazne dobili su i SDP i to 15.900 KM, zatim SDA 12.000KM, DNS 10.000, US 12.500 KM.