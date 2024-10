CIK objavio izlaznost na izborima u četiri opštine koje su nedavno pogodile poplave

SARAJEVO – U četiri lokalne zajednice u Federaciji BiH, koje su nedavno pogođene katastrofalnim poplavama, danas se održavaju lokalni izbori.

Do 11 časova, najveća izlaznost bila je u Konjicu, gdje je pravo glasa iskoristilo 17,47 odsto ili 3.798 birača, a najmanja u Kiseljaku, u kome je to učinilo 14,21 odsto, to jeste 2.496 građana.

Nešto veća izlaznost je u Fojnici 14,67 odsto, što znači da je na birališta izašlo 1.510 građana, podaci su koje je saopštio CIK BiH.

U Kreševu je do 11 časova glasalo 665 birača, što je 15,54 odsto.

Kao što je poznato, izbori u Jablanici nisu održani, jer se za to nisu stekli zadovoljavajući uslovi.

Dva biračka mjesta u Kiseljaku, od ukupno 26, otvorena su s kašnjenjem od 10 i 15 minuta zbog tehničkih poteškoća.

Građani ove lokalne zajednice očekuju da će opština ostati ono što je i bila - mjesto ugodnog življenja.

"Nama je i do sada ovdje bilo fino živjeti. Uglavnom dobro je, kakvi smo mi dobro nam je. Da se malo razumijemo, jedni druge, da nas ovi iz Sarajeva iz vrha malo bolje razumiju bilo bi jako dobro", rekao je jedan stanovnik Kiseljaka za federalne medije.

Pravo glasa u navedene četiri opštine ima 54.379 registrovanih birača, koji imaju mogućnost da glasaju na 118 biračkih mjesta, uz pomoć 16 mobilnih timova.

