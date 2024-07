CIK potvrdio rezultat, Vuković u Domu naroda

SARAJEVO - Centralna izborna komisija BiH donijela je Odluku o izmjeni Odluke o potvrđivanju rezultata posrednih izbora za Dom naroda na način da je ime Snježane Novaković Bursać zamjenjeno imenom Nenad Vuković.

U suštini, Centralna izborna komisija BiH potvrdila je rezultate žrijebanja prema kojoj je mandat delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH dodjeljen Nenadu Vukoviću iz PDP-a.

Kako je istaknuto na sjednici CIK-a nakon odluke ona će biti objavljena u službenim glasnicima i biće objavljenja na služgenim stranicama CIK-a, a nakon toga materijal o dodjeli mandata biće uručen Vukoviću i proslijeđen u Dom naroda BiH.

Podsjećanja radi, prilikom biranja delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, lista PDP-a zvanično, po odluci Komisije za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske dobila je 11 glasova, međutim jedan listić bio je sporan. Taj listić od devet članova Komisije za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske proglasio je nevažećim, ali, kasnije, na žalbu PDP-a Centralna izborna komisija BiH odlučila je da se nedvosmisleno može utvrditi za koga je glasano na tom listiću, i taj listić je prihvatila kao validan. U tom slučaju PDP-ova lista za Dom naroda Parlamentrane skupštine BiH imala bi 12 glasova, isto kao i lista SNSD-a i u tom slučaju žrijeb je trebao odlučiti o delegatu u Domu naroda Pa Ipak, na odlukcu CIK-a žalio se SNSD i Sud BiH, tačnije Apelaciono odjeljenje Suda BiH na kraju je dalo konačnu riječ i reklo da je sporni listić sporan i naložilo CIK-u da preinači svoju odlku, tako da je na kraju mandata delegata u Domu naroda pripao SNSD-ovoj listi koja je imala 12 glasova.

Sve to je došlo do Ustavnog suda BiH koji je u maju ove godine odlučio da PDP kao učesnik u cijelom postupku nije bio u mogućnosti i nije mu dozvoljeno da kao stranka u postupku učestvuje pred Sudom BiH. Nakon te odluke Ustavnog suda BiH sve je ponovo došlo pred CIK koji je "utvrdio" da je listić opet važeći, a na sve to se žalilo SNSD, međutim tu žalbu Sud BiH je odbio i na kraju je žrijebanjem stavljena tačka na ovaj slučaj.

