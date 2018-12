CIK prihvatio popis iz 2013. za popunu Doma naroda FBiH

SARAJEVO - Centralna izborna komisija na današnjoj sjednici izglasala je drugi prijedlog o popuni Doma naroda Parlamenta Federacije, koji je predstavio Branko Petrić, predsjednik Centralne izbrone komisije.

Prijedlog Petrića da se koristi popis iz 2013. godine usvojen je danas sa pet glasova za i dva protiv. Osim ovog prijedloga, članovi CIK-a su glasali i za prijedlog Suada Arnautovića koji je dobio tri glasa što nije bilo dovoljno.

Prilikom popune Doma naroda Parlamenta Federacije BiH koristiće se popis iz 2013. i princip 1/1/1 koji znači da će u Domu naroda Parlamenta FBiH biti najmanje jedan Bošnjak, jedan Srbin i jedan Hrvat iz svakog kantona ukoliko su izabrani.

Socijaldemokratska partija (SDP), Stranka demokratske akcije (SDA), Demokratska fronta (DF) i Naša stranka (NS) ranije su poručile kako je za njih ovakav način popune Doma naroda PFBiH neprihvatljiv i da će se u slučaju ovakve odluke CIK-a obratiti Ustavnom sudu BiH.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti u ime ovih stranaka, kao ovlašteni apelanti, mogu podnijeti članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić, zamjenik predsjedavajuće Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić, ali i kvalifikovana većina u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Bez Doma naroda Parlamenta Federacije nije moguće popuniti ni Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH s obzirom na to da državne delegate biraju federalni delegati.

Što se tiče RS, u narednom periodu u Domu naroda PSBiH sjediće Nikola Špirić, Lazar Prodanović, Dušanka Majkić i Sredoje Nović iz SNSD-a te Mladen Bosić iz SDS-a. Međutim, ni petorka iz RS neće moći sjesti u parlamentarne klupe sve dok ne budu izabrani delegati iz FBiH.

Za prijedlog Suada Arnautovića i Ahmeta Šantića, koji su predlagali korištenje popisa stanovništva iz 1991. godine po principu 1/1/1/, troje je bilo "za", a četvero protiv.

U diskusiji su iznesena različita mišljenja da li se pri donošenju propisa za popunjavanje Doma naroda federalnog Parlamenta treba primijeniti popis stanovništva BiH iz 1991. ili 2013. godine, te kako po kantonima raspodijeliti mjesta koja pripadaju konstutitivnim narodima i ostalima.

U uvodnom govoru na početku sjednice predsjednik CIK-a Branko Petrić je rekao da se Komisija suočila sa mnogim dilemama i problemima.

"Jedno od pitanja je bilo da li imamo ovlaštenje da donosimo ovu odluku. Svašta nam se spočitavalo. Da nemamo ovlaštenja. Sad smo svi saglasni da CIK mora to da uradi. Moramo, jer oni koji su imali to ovlaštenje nisu. A to je Parlamentarna skupština, Ustavni sud. Dilema je bila u kojoj formi da to donesemo", rekao je Petrić.

On je dodao da je CIK taj problem riješio posebnim uputstvom da se izbor po kantonima i konstitutivnim narodima vrši po članu 12, 16, ali da se od toga moralo odustati.

"Sad je dilema za koji organ donosimo odliku. Da li za Parlament BiH. U izbornom zakonu se Dom naroda pojavljuje kao organ Parlamenta FBiH. Bile su dileme da li ovaj akt treba da se donese po popisu iz 91. ili 2013. godine, ili po Ustavu. Shvatili smo da ne možemo ni po jednom popisu da donesemo odluku. Ne možemo zanemariti načela Ustava. Postoji šta je starije Ustav ili zakon. Mi smo pored ovih pitanja u raspravama otvorili još neka. Jedno od pitanja je pitanje popunjenosti. Mi smo po kantonima imali samo 14 delegata jednog naroda", rekao je Petrić u uvodnom govoru.

Član CIK-a Stjepan Mikić je istakao problem, kako je rekao, diskriminacije jednog dijela građana Distrikta Brčko, a koji su državljani FBiH.

"Mi imamo praznina u Izbornom zakonu. Tražio sam da se nakon svakog popisa određuje broj delegata u Domu naroda FBiH. Međutim to nismo nikad uradili jer je došla i apelacija Krišto", rekao je Mikić.

Petrić je iznio i drugi prijedlog. Čak se i našalio, rekavši da se drugi prijedlog od prvog razlikuje samo zato što je na ćirilici.

"Drugi prijedlog zastupam ja, niko ga nije podržao, ali ni osporavao, rekao je Perić i naveo da se ova dva prijedloga razlikuju u samo jednom principu.

"Naša ovlaštenja i mogućnost da djelujemo, data su zakonom", rekao je Perić i naglasio da popuna u Domu naroda FBIH mora biti proporcionalan broju stanovnika u kantonima nakon posljednjeg popisa. "Nemam ništa protiv da to bude popis iz 19192. Godine, ali onda zakonodavac mora da donese izmjene," rekao je Perić.

