CIK raspisuje izbore, a novca za sprovođenje još nema

SARAJEVO - Centralna izborna komisija (CIK) BiH danas će raspisati opšte izbore za 2. oktobar, međutim još nije poznato da li će i kada Savjet ministara BiH obezbijediti novac za njihovo održavanje i da li će izbori biti održani u oktobru ili ipak, zbog nedostatka novca, prolongirani kao i prije dve godine lokalni izbori.

Nakon što CIK raspiše izbore, Savjet ministara BiH ima rok od 15 dana, odnosno do 19. maja, da obezbijedi novac i to oko 11,7 miliona KM, ali sudeći prema ranijim izjavama, teško je da će se to dogoditi u tom roku, jer iz Savjeta ministara tvrde da novca ima, da je obezbijeđen, ali da treba usvojiti budžet za 2022. godinu, što je praktično nemoguće u roku od 15 dana.

Trenutno, kako saznajemo, Ministarstvo finansija i trezora BiH radi na nacrtu budžeta koji će nakon izrade biti upućen u Predsjedništvo BiH, a Predsjedništvo BiH kao formalni predlagač budžet će uputiti u proceduru prema parlamentu BiH.

"Novca za izbore je uvijek bilo i biće. O tome smo govorili i 2020, ali je CIK odlukama pomjerio izbore, a na kraju su imali novac. Izbori se raspisuju početkom maja, a održavaju početkom oktobra. To je dug period da bi se insistiralo na novcu u maju. I prije dvije godine sam rekao, a i sada ću, da izbori neće zavisiti od finansijskih sredstava, a moramo priznati da CIK veoma agresivno nastupa u vezi s pitanjem tog novca. Ne znam koji su im motivi, ali mislim da u pripremama za izbore imaju daleko važnijih stvari nego da razmišljaju o tome", rekao je nedavno Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Kako nezvanično saznajemo, u toku ove ili najdalje iduće sedmice mogao bi biti održan sastanak predstavnika CIK-a i Savjeta ministara BiH u vezi sa finansiranjem predstojećih izbora.

Taj sastanak zatražili su iz CIK-a BiH kako bi predstavnicima Savjeta ministara BiH ukazali na to da su po zakonu dužni obezbijediti novac, ali i upoznali ih sa činjenicom da će im trebati daleko više novca nego što su prvobitno tražili, odnosno više od 11,7 miliona KM zbog poskupljenja.

Na posljednjoj sjednici CIK-a moglo se čuti da su ponude za dva tendera koja su već raspisali najmanje 50 odsto više u odnosu na planirana sredstva za te nabavke te da su pojedine robe i usluge kao papir i kartonska ambalaža poskupjeli i više od duplo u odnosu na plan.

"Izbori se raspisuju 150 dana prije dana održavanja i mi ćemo danas sa jednim, neću reći velikim oduševljenjem, raspisati izbore", rekao je Suad Arnautović, predsjednik CIK BiH, dodajući da postoji mali gorki osjećaj zbog nedostatka sredstava.

Osim odluke o raspisivanju i održavanju opštih izbora, biće usvojeno i uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, zatim Odluka o zaključivanju Centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 3. maj 2022. godine u 24 sata. Tu su i odluke o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora, kao i Prijedlog odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice.

Iako je ranije bilo nedoumica da li će HDZ i Hrvati u BiH bojkotovati izbore, Dragan Čović, lider HDZ BiH, otklonio je svaku sumnji rekavši "zašto ne bi učestvovali na izborima", ali da to mora odrediti Hrvatski narodni sabor (HNS), a ne on ili HDZ.

Inače, HDZ već mjesecima insistira na izmjenama Izbornog zakona BiH kako bi se omogućilo da hrvatski narod u BiH sebi izabere člana Predsjedništva BiH, ali i delegate u Domu naroda FBiH.

Sve dosadašnje inicijative i prijedlozi izmjena Izbornog zakona nisu dobili podršku parlamenta BiH tako da će se novi izbori održati po starim pravilima.

Džaferović i Izetbegović tvrde da će izbora biti

Šefik Džaferović, predsjedavajući Predsjedništva BiH, i Bakir Izetbegović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH, istakli su da će opšti izbori biti održani, a sredstva za to osigurana.

"Izbori će biti održani, sredstva za izbore će se naći. Po mom mišljenju, tu nema dileme. CIK će raspisati izbore", rekao je Džaferović.

I Izetbegović je rekao da misli da će biti usvojen budžet i da će doći do toga da "imamo budžet i redovne izbore".

"Ako se bude ta zakonska i ustavna obaveza eskivirala, onda će OHR morati da reaguje i da nametne ili budžet ili da se nekom odlukom iznađu sredstva za izbora. Izbora mora biti", rekao je Izetbegović.