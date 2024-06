CIK udario na Ustav BiH

SARAJEVO – Članovi Centralne izborne komisije BiH odlukom da ne ovjere učešće Srpske demokratske stranke na lokalnim izborima u oktobru, udarili su na Ustav BiH i u utvrđenu Konvenciju o ljduskim pravima.

Ovo je rekao Želimir Nešković, delegat SDS-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH dodajući da pravo na odlučivanje da li će se jedna politička organizacija iz Republike Srpske naći na izborima ima samo Vrhovni sud Republike Srpske. Naglasio je i da su članovi CIK-a prekršili Aneks tri Dejtonskog mirovnog sporazuma.

On je rekao i da bi se na hitnoj sjednici Doma naroda i hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH trebalo raspravljati o nelegalnoj odluci CIK-a da Srpskoj demokratskoj stranci zabrani učešće na predstoječim lokalnim izborima.

"Danas je to učinjeno političkoj organizaciji iz koje ja dolazim, a sutra to može biti bilo kome od vas. Kakvi su to demokratski principi koji to dozvoljavaju CIK i o kakvoj slobodi govorimo ako je SDS, za koju je na prethodnim izborima glasalo 100.000 ljudi, zabranjeno učešće na predstojećim izborima", zapitao se Nešković istovremeno dodajući da se na taj način oduzima aktivno biračko pravo građanim Republike Srpske koji glasaju za SDS.

Podsjećanja radi, Centralna izborna komisija BiH nije ovjerila prijavu za učešće SDS-a na lokalnim izborima koji se trebaju održati u oktobru ove godine, što ne znači da ova stranka neće izaći pred birače.

SDS-u su banke ugasile račune zbog sankcija koje im je prije 20 godina uvela SAD, a zbog kojih nisu u mogućnosti da otvore poseban račun za finansiranje kampanje, što je sada zakonska obaveza.

U ovoj stranci još ranije su rekli da su vodili računa i o tome da im zbog sankcija CIK ne ovjeri kandidaturu pa su tako prijavili i "drugi" politički subjekt, odnosno Srpska demokratska stranka – Volja naroda, i vjerovatno će zvanično pod tim nazivom izaći pred birače.

