Čak 14 odsto glasova više: Rekordan izborni rast Ujedinjene Srpske

BANJALUKA - Ujedinjena Srpska je na proteklim izborima ostvarila najveći rast broja glasova od svih političkih partija u Republici Srpskoj, u odnosu na opšte izbore 2022. godine - pokazuju preliminarni rezultati koje je objavila CIK BiH, saopštila je ova partija.

Na osnovu skoro svih prebrojanih glasova, Ujedinjena Srpska je 6. oktobra osvojila 37.270 glasova na izborima za skupštine opština i gradova u cijeloj Srpskoj. Dvije godine ranije imala je tačno 32.696 glasova takođe na prostoru cijele Republike.

"To znači da je rast za dvije godine 4.574 glasa ili čak 14 procenata! Nasuprot Ujedinjene Srpske su najveći gubitnici ovogodišnjih lokalnih izbora prema broju stranačkih glasova. To su Za pravdu i red – lista Nebojše Vukanovića sa padom od nevjerovatnih 63 odsto u odnosu na 2022. godinu, te PDP koji je osvojio manje 39,4 odsto glasova", navode iz US.

Vukanovićeva lista je u Republici Srpskoj dobacila do 11.676 glasova, dok je na opštim izborima prije dvije godine osvojila 31.551 glas.

"Draško Stanivuković jeste ubjedljivo pobijedio za gradonačelnika Banjaluke ali je PDP isto tako ubjedljivo pao u ostatku Republike Srpske. Imaju ukupno 39.895 glasova naspram 65.861 glas na izborima 2022", navode iu US.

Srpska demokratska stranka je pala za 14.874 glasa ili 15,6 odsto, DNS je skliznuo za 8,3 procenta dok je SNSD ostao gotovo na istom sa osvojenih 221.384 glasa.

Socijalistička partija na nedavnim izborima osvojila je 40.949 glasova što je rast za osam procenata u odnosu na 2022. godinu.

DEMOS je rastao za 8,6 procenata, SPS za 4,5 odsto, a NPS za 7,6 odsto.

Narodni front Jelene Trivić osvojio je 17.816 glasova, a Nezavisni pokret Svojim putem – Igor Radojičić 6.075 glasova. Oni nisu učestvovali na izborima prije dvije godine jer tada nisu ni postojali.

"Naravno, brojevi će biti konačni kada CIK objavi potpune i potvrđene rezultate izbora, ali ne treba očekivati značajnije promjene. Zato sve ove procente već sada treba uzeti u kontekstu idućih opštih izbora za dvije godine, mogućih kandidata i koalicija na tim izborima", kažu u Ujedinjenoj Srpskoj.

