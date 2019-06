Čampara: I FBiH odustaje od uvođenja rezervnog sastava policije

SARAJEVO - Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara potvrdio je da će nakon odluke Republike Srpske o povlačenju rezervnog sastava policije i Federacija BiH takođe odustati od uvođenja rezervnog sastava.

"Kao što smo mi i ranije nagoviještavali, ukoliko RS povuče ovaj zakon, odnosno odredbe zakona koje se odnose na sastav rezervne policije, odnosno uvođenje rezervne policije u MUP RS-a, da ćemo i mi to apsolutno odmah uraditi i evo već danas ili sutra i mi ćemo povući naš zahtjev, odnosno Prijedlog izmjena i dopuna zakona za rezervni sastav policije u Federaciji. Mi smo i ranije upozoravali i govorili da to nema nikakve logike i da bi to značilo militarizaciju policijskih struktura, a mi svi težimo ka demokratskim policijskim strukturama i evo izražavamo zadovoljstvo jer su oni to povukli i što se to neće naći dalje u proceduri", zaključio je Čampara.

