Čampara: Nije dobro vršiti militarizaciju policije

SARAJEVO - Aljoša Čampara, Federalni ministar policije, izjavio je danas da ''nije dobro militarizirati policiju'' zatraživši od međunarodnih institucija ''da se ovo zaustavi''.

On je u obraćanju javnosti nakon današnje vanredne sjednice Komisije za bezbjednost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poručio da će Federacija BiH "imati konkretan odgovor" na najavu da će u Republici Srpskoj biti formiran rezervni sastav policije.

''1526 mjesta iz aktivnog saziva nije popunjeno - Federalne uprave policije i kantonalne. Nije bilo nikakvog razloga da se osniva rezervni sastav policije ako nije popunjen aktivni saziv. Nama je drago što je komisija jednoglasno donijela zaključak da popunimo aktivni sastav policije kao i preporuku koantonalnim da oni to isto urade. To popunjavanje ima svoje određene procedure školovanja. Za sedam - osam mjeseci možemo dovesti stvari do kraja. I da se izdvoje sredstava za opremanje tih službenika'', rekao je Čampara za "N1".

Ocijenio je da "ovakva dešavanja 'unose nemir''.

''Nije dobro vršiti militarizaciju policije, tražimo od međunarodnih institucija da ovo zaustave. Ovo nije dobro jer se unosi nemir i zabrinutost. Ukoliko donesu ovaj zakon, Federacija će sigurno odgovoriti istim mjerama kao odgovor na ovo što su oni započeli. Mi bi voljeli da se ovo zaustavi, mislim da te novce trebamo usmjeriti u ekonomsko jačanje i socijalnu politiku. Mislim da nam je to puno bolje i puno značajnije. Oni koji hoće da zveckaju oružjem - nije dobro. Pitanje koje je logično i koje je jednostavno - zašto formirati rezervni sastav ako niste popunili aktivni'', poručio je on.

(N1)