Čampara: Pooštrićemo sankcije da nijednom navijaču ne padnu na pamet neredi

SARAJEVO - Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH (FBiH) Aljoša Čampara izjavio je da sve češći huliganski neredi, posebno u Mostaru, počinju da predstavljaju ozbiljnu bezbjednosnu prijetnju, na koju BiH mora odgovoriti pooštravanjem sankcija.

"Radićemo u Domu naroda Parlamenta FBiH na izmjenama zakona. Sankcije ćemo pooštriti do te mjere da više nijednom navijaču ne padne na pamet da učestvuje u bilo kakvim neredima", istakao je Čampara.

On je rekao da je evidentno da postoje propusti u radu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Hercegovačko-neretvanskog kantona, za koje je naveo da nije u stanju obezbijediti poštovanje javnog reda i mira, prenosi "N1".

"To je posljedica višegodišnjih problema sa kojim se susrecće Uprava policije MUP-a ovog kantona, počevši od nepostojanja policijskog komesara, pa sve do prijema novih policajaca. Politika je ušla u svaku poru sistema, pa tako i bezbjednosnog, a to je neprihvatljivo", kaže Čampara.

Prema nezvaničnim informacijama, grupa od blizu 50 mladića koji su pripadnici navijačke grupe "Ultrasi" Fudbalskog kluba "Zrinjski", ušla je u mostarsko naselje Donja Mahala radi izazivanja nereda i fizičkog obračuna, nakon čega je došlo do sukoba sa mještanima tog naselja i pojedinim članovima "Veležove" navijačke grupe "Red armi".

Policija u Mostaru je za sada privela 10 lica zbog narušavanja reda i mira, a jedna osoba teško je povrijeđena, rekao je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić.