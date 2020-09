Čampara: SDA uporno ignoriše probleme s kojima se suočava

Aljoša Čampara, koji je sredinom septembra podnio neopozivu ostavku u Predsjedništvu SDA, oglasio se putem svog Facebook profila o izjavama predsjednika stranke i njegovog, kako kaže, prijatelja Bakira Izetbegovića.

"Predsjednik Izetbegović je gostujući na Federalnoj televiziji iznio niz tvrdnji i neke od njih, kao što su one da smo prijatelji, da smo puno vremena proveli zajedno, kao i da smo u zadnje vrijeme imali više razgovora, mogu potvrditi. Mi jesmo prijatelji i to se sa moje strane neće promijeniti, bez obzira kako budu tekli dalji procesi i događaji. Isto tako, ni ja neću iznositi detalje naših razgovora, iako slutim da bi mnogi lažni dušebrižnici žarko željeli upravo to saznati, kako bi mogli nastaviti sa teorijama zavjere", napisao je Čampara.

Naravno, dodaje, postoji druga strana njihovog odnosa, ona stranačko-politička, o čemu je, između ostalog, često javno govorio i na kraju to i napisao u svojoj ostavci.

"Od momenta davanja moje ostavke, osim poruka u medijima nije bilo nikakvih zvaničnih razgovora, što me navodi na dva moguća zaključka - ili se ne želi pogledati iznesenim argumentima u oči, ili se čeka da vrijeme odradi svoje i da sve prekriju 'snjegovi i šaš'. Izgleda da je ovo prvo. Barem mi je tako zvučala izjava predsjednika Izetbegovića da on ne vidi ništa zabrinjavajuće ili ozbiljno u obrazloženju moje ostavke u kojoj sam više nego evidentno iznio nekoliko velikih problema sa kojima se SDA suočava i koje uporno ignoriše. Jedan od tih problema je afera 'Asim'", naveo je Čampara.

Ističe da ga iznenađuje takva izjava, i smatra da je demotivišuća za sve one koji se nadaju promjenama na bolje unutar SDA.

"U vezi sa mojim napredovanjem, pa vidite, u stranci u kojoj decenijama na funkcijama imate jedne te iste kadrove, i gdje je rukovodstvo takvo da starosno, a i formalno već odavno ispunjava uslove za redovnu ili beneficiranu penziju, može djelovati da sam ja brzo napredovao u posljednjih 15 godina koliko sam u SDA i koliko se bavim politikom, jer pored takvih 'ušančenih' kadrova, očito je da mladi ljudi, i to je istina, nemaju šanse i guši im se svako nastojanje da dođu do izražaja, pa je moj uspjeh primjetan", navodi u objavi.

Tvrdi da nije u potpunosti tačna Izetbegovićeva tvrdnja da mu je stranka sve dala, te da je riječ o uzajamnom odnosu, s obzirom da je on stranci dao puni angažman, donoseći glasove i uspješno štiteći programske ciljeve za koje je smatrao da su ispravni i dobri za građane i državu.

"Zbog toga sam stoički godinama trpio brojne napade, često bez ikakve stranačke zaštite. Prema tome, sve ovo treba imati u vidu, jer je SDA dala šansu mnogima koji nikada nisu provjerili svoj rejting na izborima, a koji su obavljali i još uvijek obavljaju značajne funkcije iako su kroz afere, koje smo imali priliku vidjeti zadnjih mjeseci, ukaljali ugled SDA. A kada govorimo o stalnom spočitavanju da obavljam tri funkcije, želim podsjetiti da za dvije, od te tri funkcije, legitimitet crpim direktno iz povjerenja koje su mi dali građani, odnosno broja glasova koje sam osvojio. Osim toga, ja sam na izborima 2018. godine jedini u SDA prešao cenzus od 20% i pored Semira Efendića osvojio i SDA donio najveći broj glasova, i upravo sam po tom osnovu izabran za delegata SDA u Dom naroda FBiH", istakao je Čampara.

Što se tiče treće pozicije, pozicije federalnog ministra unutrašnjih poslova, ističe da je obavlja u tehničkom mandatu "po istim pravilima po kojima tu funkciju obnaša Edin Ramić, koji je izabran u NS RS ili Šemsudin Dedić koji je izabran u PS BiH, ali smatra da je interesantno što se u izjavama SDA-ovih funkcionera ili u podobnim medijima to spočitava bilo kome osim njemu".

"Na komentar gospodina Izetbegovića o tome kako bi volio da me se upamti, imao bih samo reći da to jedino zna dragi Bog, ali i da bi svako od nas koji se bavimo javnim poslom trebao razmisliti po čemu će i kako ostati upamćen. Što se mene tiče, ja ću svoj posao i politički angažman nastaviti raditi časno i pošteno, za opšte dobro i najbolje što umijem, i nadam se da ću po tome ostati upamćen.

Istovremeno nadam se i iskreno želim i da moj predsjednik ostane zapamćen kao vizionar koji je u SDA svojom politikom privukao mlade, sposobne, obrazovane kadrove sa validnim diplomama koji bi pomogli u upravljaju i kreiraju pozitivnih procesa unutar stranke i društva, nalik političarima evropskog ranga, ali i po tome što će očistiti društvo i stranku od malicioznih pojava kakva je korupcija", poručio je Čampara.