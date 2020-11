Čampara: U SDA nisu čuli glasove cjelokupnog društva

SARAJEVO - Federalni ministar unutrašnjih poslova i poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara rekao je da "ne može da vjeruje da ljudi koji su odgovorni u SDA nakon lokalnih izbora nisu odmah podnijeli ostavke", te dodao da je "tužan što ne vide i ne čuju ono što im građani govore i što su im poručili na lokalnim izborima".

Na pitanje da li je SDA shvatila da je vrijeme za reorganizaciju, Čampara je rekao je da će to vrijeme pokazati.

"Bojim se na osnovu dosadašnjeg ponašanja i izjava da još uvijek nije. Bojim se da se pokušavaju neke stvari gurnuti pod tepih i to nije dobro. Bio sam jedan od onih koji su upozoravali zadnjih godinu dana na veliki broj afera, devijacije, da pojedinac ne može biti važniji od stranke i cjelokupnog društva i države, ali nisu htjeli da čuju te glasove i desilo se to što se desilo. Mislim da se desio historijski, brutalni poraz SDA, pogotovo u Kantonu Sarajevo, ali i cijeloj teritoriji BiH. SDA mora shvatiti da nije osvojila glas ni u jednom većem centru u BiH, krenuvši od Krajine - Bihaća, Cazina, preko Zenice, Travnika, Sarajeva... Ne mogu da shvatim da ljudi istu noć nisu odreagovali. Nije ovo u Sarajevu bilo u 500 ili 1.000 glasova, već 10.000 glasova, imate i veće razlike. Ne mogu da vjerujem da ljudi koji su odgovorni nisu podnijeli ostavke, a da ih je narod kaznio. Najtužnije mi je gledati da se opet brane iste afere i isti ljudi koji su učesnici tih afera, gdje su građani rekli ono što su rekli na lokalnim izborima. To nije racionalno razmišljanje. Vidjet ćemo šta će vrijeme učiniti. Imam moralnu političku satisfakciju jer sam govorio o ovim stvarima, katastrofalnom kadrovskom izboru ljudi, aferama, gdje ljudi nisu htjeli ništa uraditi da se to promijeni i izvini građanima. Rezultat je došao. Ukoliko se nove političke stranke budu ponašale isto, mislim da će i njih čekati isti rezultat", rekao je Čampara.

Na pitanje da li će preći u Narod i pravdu ili možemo očekivati da se vrati u SDA ukoliko dođe do reorganizacije, Čampara je rekao da još nije donio nikakvu odluku.

"Mislim da su stranke mnogo manje bitne od građana, države i društva. Okrenuta je nova stranica. S jedne strane imamo koncept vlasti koja se bori za vladavinu prava, zakon, borbu protiv korupcije, davanje prilike mladim, obrazovnim ljudima s kvalitetnim diplomama, a ne da imamo ljude na pozicijama koji nemaju diplome - takvim politikama treba dati šansu, sve drugo je put u razgradnju društva i situaciju gdje će, bojim se, doći država u pitanje. Moramo mijenjati političku paradigmu koja je do sada postojala. Kod mene se budi nada da su mladi ljudi odlučili da uzmu stvari u svoje ruke da se počnu baviti politikom jer su u nekom prethodnom peridou bili uspavani i onda su spoznali da se politika počela baviti njima, jako je dobro što su se probudili. Imamo jako puno mladih, obrazovnih, kvalifikovanih i pametnih ljudi koji mogu mijenjati ovo društvo", rekao je Čampara.

Komentarišući loše rezultate koje je SDA ostvarila na lokalnim izborima, Čampara je rekao da su "imali loše procjene" te da "politika dovođenja polupismenih ili nepismneih ljudi, ili vođenja kampanje na huškački poklički način ne može polučiti dobrim rezultatima".

"Sarajevo je centar BiH u svakom smislu, Sarajevo ovo ne trpi. Ko god misli opravdavati afere, pojedince i kad vam neko poruči u 21. vijeku da 'ako nema diplomu nek' mu dokaže da je nema', kakvu poruku šaljete mladim - prijavite se na konkurs, ne morate imati diplomu, bit ćete primljeni i neko drugi će dokazivati imate li ili nemate'. Pomalo sam i tužan nakon ovakvih izjava kada ljudi pored svojih očiju i ušiju ne vide i ne čuju šta građani misle i kažu", rekao je Čampara.

Govoreći o posljednjem slučaju ubistva koje su počinili migranti, Čampara je poručio da Savjet minsitara BiH i Ministarstvo bezbjednosti BiH treba da donesu tačne politike o upravljanju migrantskom krizom.

"Mi se stalno igramo ping-ponga ko je nadležan, a zna se ko je - Vijeće ministara i Ministarstvo sigurnosti koje vodi politku migracija. Ne možemo imati migrante samo u KS i USK, ne možemo dozvoliti da budu u urbanim dijelovima. Potrebno je napraviti konrektne planove i politike, a to nije u nadležnosti policijskih agencija i MUP-ova", zaključio je Čampara za televiziju "N1".