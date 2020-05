Čampara: Volim i ja Izetbegovića, možda i više nego on mene

SARAJEVO - Ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara prokomentarisao je izjavu predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da mu je drag, te rekao da je i Izetbegović njemu drag i da i on njega voli.

"Jeste, rekao je to. Volim i ja njega, možda i više nego što on voli mene. Ali, naravno, hvala mu na tome. Ja imam pravo da govorim ono što mislim, što osjećam, i ja ću tako nastaviti djelovati. Ja uopće nisam nezadovoljan svojom ličnom pozicijom. Ja sam član predsjedništva SDA, dobio sam najviše glasova za člana predsjedništva SDA od svih kandidata koji su bili. Bio sam na lokalnim izborima na četvrtom mjestu u Kantonu Sarajevo i tu sam dobio najviše glasova, dakle ne radi se o nekom ličnom zadovoljstvu. Ali na primjer ja nisam zadovoljan niti se mogu pomiriti kada se kaže, da nas neko može u Kantonu Sarajevo kao generatoru promjena, kao kulturnom, historijskom,obrazovnom, naučnom centru da nas neko može voditi ko nije baš dovoljno obrazovan", rekao je Čampara.

On je dodao da smatra da društvo moraju voditi "najbolji među nama".

"Najobrazovaniji, najelokventniji, najkompetetniji,najinovativniji, najkreativniji, mlađi ljudi sa dovoljno energije, sa dovoljno iskustva, ja se borim za to. To su sve proklamovani ciljevi koje smo mi usvojili na kongresnim dokumentima na zadnjem Kongresu SDA. Dakle, ja se jednostavno borim za to i mislim da je obrazovanje osnovna grana, osnov svega kako ćemo unaprijediti naše društvo u Bosni i Hercegovini. Ja nikad neću pristati da neko bude direktor neke agencije ili to mogu podržati ili bilo čega, ili ministar neko ko nema adekvatnu diplomu, koji nije završio na normalan način fakultet. Jer, na taj način tjeramo našu djecu i naše svršene studente iz Bosne i Hercegovine, onda oni ne vide budućnost u Bosni i Hercegovini", rekao je Čampara i naglasio da političari moraju biti primjer mladim ljudima.

"Omogućiti im da ostanu ovdje i da djeluju i rade u skladu sa vladavinom prava i vladavinom zakona, ukoliko mi stremimo ka Evropskim integracijama. Ukoliko mi deklarativno pričamo priče, onda je to sasvim nešto drugo", zaključio je Čampara za "Hayat" televiziju.